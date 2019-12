NovostiOnline | 24. decembar 2019. 22:01 | Komentara: 0

Ideja presađivanja glave na novo telo proganjala je naučnu fantastiku od Frankenštajna, ali čini se kako danas ova ideja nije samo fantazija, već pitanje vremena.





Transplantacija glave mogla bi da postane realnost do 2030. godine prema rečima Brusa Metjua, bivšeg načelnika neurohirurgije u bolnici u Kingstonu na Halu.

U intervjuu za Sandej telegraf doktor je objasnio da su se tokom rada sa piscem Majklom Lijem na naučnofantastičnom romanu dotakli te ideje.

- U početku to je bila samo ideja i izgledala prilično blesavo, ali tada sam shvatio da zapravo nije. Ukoliko uradite transplantaciju glave i kičmene moždine zajedno, to nije nemoguće - rekao je on.

Metju je rekao da će transplantacija na tela robota takođe biti moguća u budućnosti koristeći ovaj metod.

U ovom trenutku nekoliko naučnika pokušava da transplantaciju glave pretvori u realnost, usredsređujući se na metode koji razdvajaju kičmenu moždinu, koje je britanski neurohirurg, koji je izvršio više od 10.000 operacija, nazvao "krajnje smešnim".