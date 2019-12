V. M/O. M./Novosti Online | 23. decembar 2019. 12:00 > 14:27 |





Jedan muškarac je poginuo, a desetak osoba je povređeno u eksploziji gasa na benzinskoj pumpi "Nešković" koja se nalazi u blizini graničnog prelaza Šepak, između Srbije i Republike Srpske.Dve snažne detonacije su razorile benzinsku pumpu u Zvorniku i pola brda iza nje, koja je udaljena oko 200 metara od graničnog prelaza Trbušnica prema LozniciIvan Popović, direktor "JZU bolnica Zvornik", kaže da je u ovu ustanovu primljeno ukupno sedam pacijenata.- Dva pacijenta primljena su sa teškim telesnim povredama u vidu opekotina preloma i slično. Jedan od njih prevezen je u UKC Tuzla na dalje lečenje i životno je ugrožen, dok je drugi zadobio prelom ruke, ali je udisao puno gasa pa je upućen u UKC Republike Srpske u Banjaluci - rekao je Popović.On pojašnjava da su ostalim pacijentima konstatovane lakše povrede.- Radi se o opekotinama, posekotinama od krhotina stakla ili drugih predmeta. Nakon eksplozije mi smo na teren uputili tri ekipe sa tri saniteta, Dom zdravlja Zvornik na teren je uputio sve raspoložive ekipe, a u pomoć su im došle kolege iz Bijeljine i Loznice koji su na licu mesta ukazivali pomoć povređenima - istakao je Popović.Magistralni put Zvornik - Bijeljina - Banjaluka u prekidu za saobrćaj. Na lice mesta stigle su mnoge ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policajci.Prema nekim nepotvrđenim informacijama, do eksplozije je došlo tako što je jedan automobil snažno udario u deo zdanja pumpe. Međutim, u tužilaštvu nam je rečeno da se tako nešto ne može prihvatiti zdravo za gotovo i da će pouzdanije informacije biti poznate tek posle uviđaja i odgovarajućih veštačenja.Čitav kraj oko pumpe ostao je bez struje, na mnogim kućama su otpadali crepovi, neka postrojenja su prestala da rade. Na samo nekoliko stotina metara nalaze se još tri benzinske pumpe.Među povređenima iz Srbije je Zoran Petrović iz sela Donja Borina, kod Malog Zvornika, koji nam je rekao da je, u vreme curenja gasa, prolazio kolima kraj same pumpe.Njegov automobil „dizelaš“, kako kaže, „povukao je plin u sebe i izazvao ogromnu turažu“.Uspeo je samo malo da se pomeri unazad i onda je došlo do snažnih detonacija, koje su se odrazile u kolima i od čega mu je povređena glava.Ćerka i žena su bile nešto niže, van kola. Supruga ima povredu glave i prevezena je u Dom zdravlja u Mali Zvornik, gde je zbrinuta.