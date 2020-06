Novosti online | 20. jun 2020. 20:08 | Komentara: 0

Miloš Nikolić, šef saobraćajne policije Policijske stanice Obrenovac, spasio je život petogodišnjem dečaku koji je bio povređen u saobraćajnoj nezgodi u sredu uveče, kada se kombi prevrnuo na valjevskom putu.Nikolić je bio svedok teške saobraćajne nezgode koja se dogodila u sredu u Piromanu i među prvima pritekao u pomoć četvoročlanoj porodici iz Uba koja se našla u vozilu koje se prevrnulo. On tada nije bio na dužnosti.- Kada sam izašao iz svog vozila da vidim o čemu se radi, zašto je zastoj na putu, video sam kombi narandžaste boje koji je prevrnut na krov i čuo sam zapomaganje čoveka koji je, kasnije sam saznao, bio vozač tog kombija. Tada sam prišao u pomoć i pored kombija sam zatekao oko 15 do 20 građana koji su takođe bili spemni da pruže pomoć - kaže Nikolić za RTV Mag.Tada je, kako je dodao, izvadio policijsku legitimaciju i rekao da je policijski službenik, da bi pomogao. Pitao je, kako je rekao, nekoga od prisutnih da li je neko medicinski radnik tehničar ili doktor, na šta mu je mlađi dečko rekao da je na završnoj godini Medicinskog fakulteta i pritekao u pomoć.Odmah nakon toga zaustavio je saobraćaj u obe trake, da ne bi došlo do nove nezgode.- Tada sam uočio dete starosti između 5 i 7 godina koje se bukvalno nalazilo priklješteno ispod kombija. Tada sam zamolio prisutne građane da kombi pomerimo i u tom momentu, kada smo pomerili vozila, ja sam dete uhvatio ispod miške, izvukao ga na kolovoz kako bih mu pružio adekvatnu pomoć. Pošto je dete u tom momentu bilo bez svesti proverio sam da li ima puls. Dete sam okrenuo na bok, i u tom momentu dete je otvorilo usta, prodisalo - dodao je Nikolić.Kako je ispričao, potom je pružio pomoć muškarcu do 4o godina koji je licem bio okrenut ka kolovozu, kao i devojčici staroj 10 godina, koja je prilikom saobraćajne nezgode ispala iz vozila i nalazila se u kanalu pored puta.- Izvukli smo devojčicu iz kanala i tada smo utvrdili da devojčica nema neke ozbiljinije povrede - rekao je Nikolić i dodao da su ubrzo došla patrola saobraćajne policije i Hitna pomoć.Nikolić je rekao da se, pošto radi u saobraćajnoj policiji duže od 18 godina, sa ovakvim slučajevima svakodnevno susreću na putu. On dodaje da je posebno emotivno i teško za njih kada su deca učesnici bilo kakvog događaja.