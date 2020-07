Tanjug | 08. jul 2020. 08:11 > 09:42 | Komentara: 0

Povodom incidenata i upada u Narodnu skupštinu tokom protesta ispred parlamenta stižu brojna reagovanja političkih činilaca u zemlji.



GOJKOVIĆ OSUDILA NASILNI UPAD U SKUPŠTINU



Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković osudila je danas upad u parlament i ocenila da je namera inspiratora tog događaja da izazovu haos i nerede.





"Najoštrije osuđujem nasilni jučerašnji upad u Skupštinu Srbije. Slike divljaštva koje smo videli u Beogradu, kao i blokiranje kola hitne pomoći kada se mnogi naši građani bore sa Kovidom 19 su nedopustive i ni na koji način ne mogu da doprinesu očuvanju javnog zdravlja građana", navela je Gojković u saopštenju.





Ona dodaje da, kao neko ko je oboleo od Kovida 19, zna koliko je to teška bolest.





"Dok oni ruše Beograd, lekari i medicinske sestre bore se za živote ljudi, ulažući poslednji atom snage i rizikujući čak i svoj život. Ovaj huliganski i bezobzirni čin ni ja, kao ni ogromna većina građana, ne prepoznajemo kao nešto je u interesu Srbije", navela je Gojković.





ĐURIĆ: FAŠIZAM I ULIČNO NASILjE U SRBIJI NEĆE POBEDITI





Potpredsednik Glavnog odbora SNS Marko Đurić ocenio je danas, povodom protesta i nereda ispred Skupštine Srbije, da fašizam i ulično nasilje u Srbiji neće pobediti.





"Fašizam i nasilje neće pobediti koliko god da su agresivni i nasilni oni koji, uprkos činjenici da ih narod ne želi, pokušavaju da uđu u Skupštinu Srbije testerama i motkama i da za tuđ račun destabilizuju Srbiju u predvečerje ključne faze naše borbe za Kosovo i Metohiju", naveo je Đurić u saopštenju.





On kaže da su organizatori sinoćnog nasilnog upada u Skupštinu Srbije i napada na policiju i "propali političari i tajkuni koji su bili u pozadini" svega ugrozili na opasan i neodgovoran način zdravlje ljudi i pokazali koliko im je malo stalo i do Srbije i do institucija i do sugrađana.





DAČIĆ: NANOSI SE ŠTETA ZEMLjI, UGROŽAVA ZDRAVLjE

Socijalistička partija Srbije najoštrije je osudila indicente i nasilni upad u Narodnu skupštinu tokom protesta ispred parlamenta protiv novih najavljenih mera na suzbijanju korona virusa, izjavio je lider SPS Ivica Dačić.

"Nema nikakve dileme da je ovo odgovor opozicije na Vučićev poziv na jedinstvo u borbi protiv korone i u odnosu na državne izazove sa kojima će se Srbija suočavati", ocenio je sinoć Dačić u pisanoj izjavi.

Kako je naveo, u skupštinu se ulazi izborima, a ne putem ulice.

"Ovim se nanosi šteta i Srbiji u celini, ali i ugrožavaju životi ljudi", naveo je Dačić.

MIHAJLOVIĆ OSUDILA POKUŠAJ UPADA U PARLAMENT

Potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović najoštrije je osudila sinoćni nasilni pokušaj upada u Skupštinu.

Ona je pozvala sve građane Beograda i Srbije da se pridržavaju i da poštuju sve mere koje je Krizni štab doneo u cilju suzbijanja epidemije korona virusa, jer će samo na taj način sačuvati i sebe i druge.

"Pozivam sve građane na odgovornost i ozbiljnost! Pozivam sve građane da ne pribegavaju bilo kakvom nasilju! Nošenje maski, poštovanje distance i odgovornost za svoje zdravlje i zdravlje drugih jedini je način kako bismo se izborili sa razbuktalom epidemijom korone", navela je Mihajlović u saopštenju.

Ona je navela i da svaki pokušaj političke zloupotrebe situacije sa epidemijom neće biti ništa drugo nego kockanje sa zdravljem građana.

JOKSIMOVIĆ: KRAJNjE OPASNE NAMERE:

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenjuje da ono što se događa u Beogradu, posebno trenutak koji je izabran za nasilje nad institucijama države ukazuje na krajnje opasne namere.

"Ne samo da je skandalozna upotreba nasilja nad institucijama naše zemlje, posebno nad Parlamentom, verenutak u kojem su politički instruirani nasilnici preduzeli ovakav čin ukazuje na krajnje opasne namere, koje ugrožavaju naše građane i njihovu bezbednost i zaštitu javnog zdravlja", ocenila je Joksimoć.

Umesto da se na odgovoran način odnose prema većini građana Srbije, koji imaju neprikosnoveno pravo na zaštitu zdravlja i života, i poštuju mere koje se donose isključivo u cilju pojačane zaštite javnog zdravlja, ova politički instruirana skupina neodgovornih pokazala je da je iz političke netrpeljivosti i ličnih političkih interesa spremna da ugrozi prava ostalih građana Srbije, zaključila je Jadranka Joksimović.

BEČIĆ: NASILjE NESPOJIVO SA ZDRAVIM RAZUMOM

Predsednik skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti i poslanik SNS Igor Bečić najoštrije je osudio nasilje ispred Skupštine Srbije, ističući da je ono "nespojivo sa zdravim razumom".

"Kao predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti pitam nadležne organe, kada će da zaustave i procesuiraju fašiste i kriminalce koji pozivaju na nasilje i puč, vandalizmom i pokušajem rušenja i paljenja skupštine pokušavaju da uruše nasilno ustavni poredak, i dođu na vlast bez izbora, zar to nije dovoljan razlog za reakciju države", upitao je Bečić.

On je dodao i da se jedan od lidera SzS Dragan Đilas, pošto danima unazad vodi hajku protiv Aleksandra Vučića i njegove porodice, frustriran rezultatima na izborima, koristi činjenicom da se većina država u ovom trenutku suočava sa najtežim udarom virusa covid 19 i srpski zdrastveni sistem je pod velikim pritiskom,

Bečić naglašava "da im neće proći ni ovaj pokušaj destabilizacije Srbije".