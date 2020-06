M. BABOVIĆ | 16. jun 2020. 09:02 | Komentara: 0

AKO neko bolje od mene i Vučića zna kakvi su odnosi između SPS i SNS, onda neka napravi Vladu po svojoj meri. Naravno, to se neće desiti. Savez koji imamo dogovorili smo nas dvojica i on je stabilan. Od samog početka imamo ovakve alarme, ali ništa se nije desilo, mi smo i dalje u koaliciji. Znam da bi nekima odgovaralo da ne budemo više u koaliciji, ali za to nema nijednog razloga. Posvetili smo svoj rad napretku Srbije i u tome imamo velike rezultate. Zašto bismo menjali savez koji donosi rezultate i koji ima poverenje građana.

Prvi potpredsednik Vlade i lider socijalista ovako vidi javna sumnjičenja koja stižu iz tabora naprednjaka iz koga sve češće čuje da bi trebalo preispitati da li da se nova Vlada formira sa SPS.

* Zašto Vučić priča da će se svi, uključujući i SPS, odmah dogovoriti ako u zbiru budete imali makar jedan mandat više od SNS? S druge strane, opozicija vas ne napada?

- Predsednik Vučić i ja sve ove godine imamo otvoren i iskren odnos i nikada nismo dovodili u pitanje svrhu našeg političkog saveza. Sve ostalo što čujete u javnosti su priče iz druge ruke, treba da pitate nas dvojicu o tome u kakvom su odnosu SPS i SNS i dobićete pravi odgovor. A pravi odgovor je Srbija danas, bogatija, stabilnija i jača nego što je bila. Ako nas opozicija zbog toga napada, onda je to njen problem, tačnije jedan od njenih mnogih problema. Zaludan je posao da traži nekakav rascep između Vučića i mene, između SPS i SNS.

* Na mitinzima govorite o diplomatskoj borbi za Kosovo, a istovremeno idete na Brozov grob koji je temeljno radio na tome da Kosovo bude država u državi. Kako se te dve krajnosti mogu pomiriti?

- Govorimo o Titu i poštujemo ga zato što je unapredio našu zemlju i učinio je važnom u svetu. Njegovo nasleđe, nasleđe Jugoslavije, jeste nešto što ne smemo da zaboravimo i nad čime treba da se ponosimo. Ako njemu hoćete da pripišete odgovornost za pitanje KiM, onda treba da se zapitamo - a šta smo mi uradili u međuvremenu. Evo, nedavno je prošlo 40 godina otkako je Tito umro. Da li nam je on i posle 40 godina kriv što nismo rešili pitanje Kosova? Mi rešavamo to pitanje, ne tražimo krivicu od Tita, koga nema već četiri decenije. Mi hoćemo da rešimo to pitanje i da ga ne ostavljamo generacijama koje dolaze, jer to smo preuzeli kao obavezu.

* Da li Beograd treba da pozove Rusiju i Kinu za pregovarački sto u foto-finišu političke borbe za konačan status Kim?

- Rusija i Kina su stalne članice Saveta bezbednosti UN, a pošto ne priznaju nezavisnost Kosova njihov stav je sve vreme izuzetno važan u našoj borbi za očuvanje državnih interesa. Ja se nadam, a to ćemo i tražiti, da se neko buduće rešenje verifikuje u najširem međunarodnom okviru, idealno u okviru UN, gde će i Kina i Rusija moći da iskažu svoj stav. Srbija mora da dobije što širi međunarodni legitimitet za buduće rešenje pitanja Kosova i Metohije, jer samo to će biti garancija za pravičnost i dugoročnost rešenja, za koje se nadamo da će biti rezultat kompromisa i uvažavanja naših interesa.

* Možete li preskočiti 11 odsto, na koliko vas uglavnom vide istraživači javnog mnjenja? I hoćete li ispuniti obećanje da ćete se povući ako osvojite manje od 10 odsto glasova?

- Uveren sam da ćemo dobiti veću podršku nego na prethodnim izborima, a kako se kampanja primiče kraju, to uverenje mi je još jače. Mi smo izašli pred građane sa jednostavnom porukom, da pogledaju oko sebe i vide kakvi su rezultati koje smo ostavili. Mi bolju preporuku od toga nemamo i zato sam uveren da ćemo dobiti veću podršku nego što smo je imali pre četiri godine. Naši rezultati su vidljivi i opipljivi iz svake kuće u Srbiji, bilo da su to novi putevi, bolja zdravstvena usluga, bolji uslovi u školama, veće plate i penzije. Na kraju, naše državno zdravstvo u koje mnogo ulažemo, omogućilo nam je da iz pandemije virusa korona izađemo kao pobednici.

NE VRTIMO ISTA LICA U NEMANjINOJ

* HOĆE li biti kadrovskih promena ako uđete u Vladu? Na ministarskim pozicijama vrtite jedna te ista lica...

- Ne slažem se da imamo ista lica na važnim pozicijama, naprotiv, često ih menjamo. Menjamo i našu poslaničku grupu u Skupštini, sada smo kandidovali 50 odsto mladih ljudi koji su prvi put u politici. SPS je partija koja zna da mora da se menja u skladu sa potrebama vremena i za to imamo dovoljno stručnih i vrednih ljudi.