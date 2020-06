Novosti Online/ S. J. M. | 21. jun 2020. 22:15 |

RAZOČARANI smo rezultatima. Vlast je formirala liste, stvarala političke stranke i grupe građana, skupljali im potpise kako bi prelivanjem glasova sebi ostvarili dobar rezultat.





Ovo je rekao Miljan Damjanović, potpredsednik SRS, komentarišući rezultate današnjeg glasanja.

- Uspeli su time da SRS spuste ispod cenzusa. Na lokalu ima dosta mesta gde smo dobro prošli. Očekujemo i u Vojvodini da uđemo u Skupštinu. Videli smo dosta nelogičnosti na biračkim mestima i sumnjamo da je to volja građana - rekao je on. - Stvaranjem nepostojeći lista otkinuli su SRS glasove kako bi u Republičko Skupštini imali dve trećine. Od 21 bilo je 14 lista za koje je vlast skupljala potpise i namicala im od 1% do 2%, što je ukupno 17 %, a ti glasovi se prelivaju najjačoj partiji. Teško je boriti se protiv takve mašinerije.