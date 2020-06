Novosti onlajn/D.Z. | 21. jun 2020. 16:49 | Komentara: 0

PREMA podacima Opštinske izborne komisije izlaznost građana na glasanje do 16,00 časova u Kuršumliji bila je 44 posto od preko 14,000 glasača.Međutim, u preseku stanja glasanja do 14,00 sati najveća izlaznost u četiri opštine Topličkog okruga, Prokuplju, Blacu, Žitorađi i Kuršumliju bila je u Žitorađi od oko 50 odsto dok je u Prokuplju do 14 sati glasalo oko 30 odsto glasača.Inače, u blačkoj opštini do 15,00 časova izašlo je 47,35 odsto glasača.Kako protiče izborni dan u Srbiji pratite u blogu KLIKOM OVDE