TRAŽIMO da se Aleksandar Relić proglasi krivim i osudi na najveću moguću kaznu po zakonu.

Ovo je u svojoj završnoj reči u Višem sudu u Beogradu zatražio zamenik višeg tužioca na suđenju Reliću, optuženom za četiri krivična dela - ubistvo sa umišljajem Miloša Stojanovića pre godinu i po dana, otmicu i nanošenje lakših povreda njegovoj verenici Mariji Đurović, kao i za nedozvoljeno nošenje oružja. Prvostepena presuda će biti izrečena u sredu.

Prema optužnici, Relić je pucao u Stojanovića nakon dočeka Nove godine 1. januara 2019. oko sedam ujutru na parkingu ispred restorana na Adi Huji. Kako je ispričala Marija Đurović, prethodno je optužio Miloša da mu je uzeo ključeve od stana, a njen verenik nije znao o čemu se radi. Relić ga je tada upucao u glavu, a Miloš je preminuo 9. januara. Isti metak pogodio je i okrznuo Mariju u grudi. Nakon toga ju je Relić naterao da uđe u njegov auto i odvezao je, da bi je nekoliko sati kasnije izbacio na Čukaričkoj padini. Pištolj je bacio u reku i on nije pronađen.

Tužilac je naglasio da je dokazano da je Relić krivično delo izvršio sa umišljajem, da nije pokazao iskreno kajanje i da nema olakšavajućih okolnosti:

- Sve vreme nakon ubistva se ponašao sračunato, racionalno i sa namerom da se zaštiti od krivične odgovornosti. U postupku se prilagođavao situacijama i menjao iskaze kako bi izbegao osudu. Cilj mu je da izbegne krivicu ili da dobije manju kaznu. Miloša Stojanovića je ubio olako i bez ikakvog razloga.

Punomoćnik oštećenih je navela da je Relićevo kajanje samo pežorativno sa ciljem da umanji kaznu.

Branioci su u završnoj reči zatražili da se Relić osudi za ubistvo iz nehata, a oslobodi za ostala tri krivična dela. Naveli su da krivica nije dokazana i da je Relić optužen za nepostojeća krivična dela:

- Nesporno je samo da je ubio Stojanovića, ali ne sa umišljajem, a onda su mu nadogradili još tri krivična dela. Marija je svedočila da je u sekundi rekao: "Au, šta sam to uradio, nisam hteo da ga ubijem." To je onda nehat. Ne može da bude optužen za nezakonito nošenje oružja, jer ono ne postoji, a nemamo ni u takvim slučajevima neophodno veštačenje o ispravnosti vatrenog oružja. Nema ni otmice, jer se na snimku vidi da on razgovara sa Marijom, nije uperio pištolj u nju i ugurao je u auto.

SPREMAN DA SNOSI POSLEDICE

ALEKSANDAR Relić je juče rekao da mu je iskreno žao, da se kaje, da nije imao nameru da ubije Stojanovića. Kazao je i da je sve bilo splet okolnosti koje je on potpomogao svojom nespretnošću i nesmotrenošću:

- Izgubljen je jedan život, uništena njegova porodica, a ja sam odgovoran. Sve bih dao da vratim vreme i izbegnem tu tragediju. Prihvatam krivicu, ali ne za ono što se nije dogodilo. Svestan sam težine krivičnog dela, bola njegove porodice i spreman sam da snosim posledice.