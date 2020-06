Novosti online | 12. jun 2020. 20:26 |

Zvicer je vreme provodio i kafeu "Gosti" i u piceriji "Vićini". Oba objekta se nalaze u luksuznom kompleksu.





Kupovali su stanove u tom delu jer su tu i najskuplji. Oko 300 novih restorana u Kijevu takođe je napravljeno od novca iz Donbasa. Kvadrat u delu Kijeva u kom je Zvicer živeo košta između deset i 15 hiljada evra.





U ovom kompleksu ima preko deset hiljada stanova. Poznat po luksuzu privukao je osim žestokih momaka i fudbalere kijevskog Dinama.













(Blic.rs)



Luksuzni kompleks stanova zatvorenog tipa sa tri rampe i obezbeđenjem, trebalo je jednom od vođa kavačkog klana Radoju Zviceru da bude dodatna garancija za skrivanje u Kijevu. Međutim, upravo ova bezbedna zona, koju su nastanili mahom kriminalci i bogataši bila je poprište okršaja i pokušaja ubistva kavčanina.Radoje Zvicer na kog je pre dve nedelje ispaljeno deset metaka, a pogodilo ga pet, živeo je najmanje godinu dana u Ukrajini. U tu zemlju je ušao koristeći bosanski pasoš, koji je trebalo da mu garantuje “nevidljivost”, jer u Ukrajini nema nijednog diplomatsko-konzularnog predstavništa Bosne i Hercegovine.Sa porodicom Zvicer je živeo u Kijevu. Kavčanin je sve pažljivo odabrao od pasoša do mesta boravka. Stan je imao u luksuznom naselju - Pečerski rejon, naselje Lipki. Ovaj kompleks poznat je po nazivu Novopečerski Lipki.Naselje je sagrađeno od para iz Donbasa, reona na istoku Ukrajine koji je od 2014. zahvaćen sukobima između Ukrajine i proruskog ukrajinskog dela naroda u DNR i LNR (Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika). Kada su sukobi počeli gotovo milion ljudi iz te zone je prešlo u Kijev. Najjednostavnije rečeno većina "puna para".Međutim, presudno je da u svega 20 odsto stanova žive vlasnici, a ostatak se iznajmljuje.- Upravo jer se stanovi iznajmljuju, a zakupci su manje više u prolazu, Lipki je idealno za skrivanje. Inače u tom naselju su lokale i stanove kupili i gruzijski mafijaši koji se u Ukrajini pretežno bave krađom automobila. Naselje je pod privatnim obezbeđenjem i rampama kojih ima tri - kaže "Blicov" izvor.Kako se sumnja Zvicer, koji je sve uredio i obezbedio svoju nevidljivost u Kijevu, verovatno je "prodat" i to upravo od policajaca sa kojima je bio u kontaktu. Prema nekim navodima, kada su shvatili da mu duguju isuviše novca, koji nemaju da vrate, "najlakše ga je bilo prodati". Među uhapšenim napadačima je i jedan zaposleni u Nacionalnoj policiji Ukrajine. On je osumnjičen da je sa kolegama pomagao pucačima od trenutka kada su doputovali u tu zemlju.