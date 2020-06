S. J. M. | 10. jun 2020. 21:35 | Komentara: 0

u sredu

PRED Apelacionim sudom u Beograduje ekspresno okončan drugostepeni pretres, koji je nakon izlaganja žalbi na presudu osuđenima za pripadnost grupi Darka Šarića, zbog šverca narkotika iz Južne Amerike, otvoren samo za četvoricu okrivljenih. Konačna, pravosnažna presuda biće doneta uskoro, u odnosu na sve protiv kojih se vodio postupak pred Specijalnim sudom, pa i Šarića koji je osuđen na 15 godina zatvora.

Apelaciono veće je otvorilo i za 45 minuta zatvorilo proces protiv Miloša Cajića, prvostepeno osuđenog na 11 godina zatvora, braću Vladimira i Marka Račića koji su u odsustvu dobili po deset godina robije, kao i Bobana Stojiljkovića, koji je oslobođen za šverc kokaina, ali je na dve i po godine osuđen zbog neovlašćenog nošenja oružja.

Tužilaštvo, branioci i optuženi ostali su pri ranije iznetim dokazima, iskazima i završnim rečima i usaglašeno je da se svedoci i veštaci ne ispituju neposredno, već da Veće pročita njihove izjave. Tužilac je ponovo zatražio da Stojiljković bude osuđen i zbog šverca narkotika, jer je, kako je naglasio, u vreme pakovanja i prebacivanja kokaina putovao iz Rima u Sao Paulo i nazad, da je tokom postupka više puta menjao odbranu. Naveo je i da ga je svedok saradnik Draško Vuković označio kao pripadnika grupe.

- U Brazil sam išao poslom sedam dana nakon dana koji je u optužnici označen kao dan kada je pakovan kokain - rekao je Stojiljković. - Odbranu nikada nisam menjao, već sam je samo dopunjavao. Kada su me suočili sa Vukovićem, on je rekao da me ne poznaje.