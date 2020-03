J. ĆOSIN | 31. mart 2020. 09:00 |

Majka je Radoslava upoznala pre nekoliko meseci. Pošto je nakon razvoda sa mojim ocem živela sama, on se preselio kod nje. U početku je bio ljubazan i fin. Puno joj je pomagao, vodio ju je kod lekara... A onda je počela da mi se žali da je on maltretira. Preda mnom je bio fin, ali nekoliko puta kada sam nailazio, čuo sam ga kako viče na nju i baca stvari po sobi. Poslednji put video sam ih u sredu. Pošto mi se nije javljala dva dana, došao sam kod nje u petak, ali je nisam zatekao, pa sam nestanak prijavio policiji. Pretražio sam kuću i u subotu na nedelju u podrumu sam našao njeno telo umotano u tepih. Pored je bila krvava sekira.Ovako, za "Novosti", priča Adam A. (19), čiju je majku Draganu (52), kako se sumnja, zverski ubio njen nevenčani suprug Radoslav Nezirović (62), koji je potom presudio i sebi. Njegovo telo obešeno o drvo policija je pronašla u petak u selu Čokot, gde je ranije živeo.- U sredu sam majku video poslednji put. Spremala se da ide kod lekara, pošto je bolovala od epilepsije, pa je često išla na kontrole. Radosav ju je odveo, a ja sam otišao kući, kod oca na Trošarinu. U petak sam policiji prijavio sve, a u subotu sam rekao ocu da brinem i da moram ponovo da odem do mamine kuće. Sišao sam u podrum, i prvo što sam ugledao bila je krvava sekira. Noge su mi se odsekle, kao da se zemlja otvorila. Pored je bio tepih. Podigao sam ga i video telo majke. Bilo je krvavo. Pozvao sam policiju, koja je brzo došla. Od njih sam saznao da je i Radosav mrtav - priča ovaj devetnaestogodišnjak.On kaže da ne zna šta je mogao da bude motiv ubistva, s obzirom na to da je njegova majka jedva sastavljala kraj s krajem. Živela je, kaže, u kući koju je dobila od Centra za socijalni rad. Radila je sezonske radove da preživi i da ima za lekove. Adam pretpostavlja da bi motiv ubistva mogla da bude očuhova posesivnost, jer je, kako kaže, Radoslav često imao nekontrolisane izlive ljubomore.- U poslednje vreme majka se žalila da je maltretira. On je bio ljubomoran čak i na moje drugare, nije dozvoljavao nikome da joj priđe. Nisam znao kako da joj pomognem da se "otkači" od njega - očajan je naš sagovornik.Telo Radoslava pronađeno je u četvrtak u ataru sela Čokot obešeno o drvo, dok je Dragani, kako se sumnja, presudio dan ranije.Ukoliko se dokaže da je Radoslav Nezirović izvršilac ovog zločina, to će biti druga žena kojoj je presudio. Pre 14 godina, ubio je nožem svoju četrdesetšestogodišnju suprugu Slađanu, sa kojom je u braku bio 13 godina, nakon čega se sam predao policiji. Na sudu je tvrdio da je ženu izbo do smrti jer nije htela da mu skuva kafu, međutim, ustanovljeno je da je uzrok bila ljubomora.Iako je osuđen na 17 godina robije, iz niškog zatvora izašao je u oktobru prošle godine, tri i po godine ranije na osnovu Zakona o amnestiji iz 2012. kojima je 3.600 osuđenika dobilo umanjenje kazni.