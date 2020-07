Tanjug | 04. jul 2020. 07:57 > 10:02 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu novih bespilotnih letilica CH-92A Vojske Srbije, na aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.













Predsednika Vučića je Nenad Miloradović, v.d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse upoznao sa karakteristikama novog sistema, a Vučića je posebno interesovalo sa koje daljine CH-92A može lansirati rakete na neprijatelja, i dokle se stiglo sa razvojem domaćeg "Pegaza".







Predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije predstavili su predsedniku Vučiću i novi sistem - šest letelica, sa po dve rakete, koje, kako su rekli, mogu da unište i teže oklopno vozilo.









Vučić je prilikom obilaska pitao sa koje udaljenosti dron može da pusti raketu, na šta mu je rečeno da je to sa 9 kilometara. Upitao je šta može da učini, a odgovor je svako oklopno vozilo.



- Imamo šest letelica sa po dve rakete - kazao je Vučić.







Vučić je upitao pripadnike Vojske Srbije da li su zadovoljni ovim letelicama, na šta su rekli da jesu.



Predsednik Vučić je zaključio da ovim letelicama sa dve rakete naša vojska može da pogodi bilo koju metu sa 9 kilometara. Vučić je upitao koliko koštaju rakete, a u odgovoru saznao da je cena jedne 50.000.







- Znači trebaju nam tri miliona samo za rakete - konstatovao je Vučić.



Vučić je rekao da je su ove bespilotne letelice bolje od helikoptera i da su jeftinije.



- Nema ljudskih gubitaka, nema ničeg - naveo je Vučić tokom prikaza najnovijih bespilotnih letelica naše vojske.









Vučić kaže da za sada Srbija ima 18 raketa za letelice i dodao da će kupiti još više.



- Ovo je najbolje oružje. Vidite kako se ratuje u Jemenu i Saudijskoj Arabiji. Nema žrtava, a udarac se zadaje neprijatelju... Srećan sam što naša vojska napreduje - rekao je Vučić.





Vojska Srbije danas je snažnija nego ranije





Vojska Srbije danas je mnogostruko snažnija nego ranije, poručio je predsednik Aleksandar Vučić i istakao da sada počinjemo da se merimo sa snažnijim zemljama, čemu govore u prilog i nove bespilotne letelice.



- To postaje savremeni način ratovanja. Mi nismo imali šansu da se merimo sa ozbiljnijim zemljama, a sada to počinjemo. Uvodimo tehnologije koje nismo imali - podvukao je Vučić na batajničkom aerodromu.



Istakao je da je važno i to što je dogovoren transfer tehnologija sa kineskim partnerima, što znači da se Pegaz uvodi u sistem Vojske Srbije.



- Vojska Srbije danas je mnogostukro snažnija nego ranije - naveo je predsednik.



Dodao je da na šest letelica ukupno ima 18 raketa.



- To je za sada, a kupićemo još, jer nisu skupe. Ovo je najbolje oružje - rekao je Vučić.



Na pitanje novinara koliko su plaćene letilice iz Kine, Vučić je odgovorio da kada je reč o vojnim nabavkama takvi ugovori se drže u tajnost, ali je dodao da “nisu skupi”.





- Nisu mnogo, i ja sam se iznenadio kada sam čuo konačnu cenu - rekao je Vučić.



Na konstataciju novinara da se svi ugovori koji se odnose na saradnju sa Kinom drže u tajnosti, Vučić je odgovorio da to nema veze sa Kinom, te da Srbija kada nabavlja vojnu opremu i od drugih zemalja ugovore i cene drži u tajnosti.



- I kada nabavljamo od neke druge zemlje, što se tiče vojne opreme, drži se u tajnosti, to nema veze sa Kinom - rekao je Vučić i dodao da Srbija o kupovini devet helikoptera od Erbasa ima klauzulu o tajnosti.





O izborima u Šapcu



Vučić je rekao da su Zelenović i ostali izgubili vlast posle 25 godina i kazao da oni vladaju tamo da bi prikrili sav lopovluk.



- Uveli su vanrednu situaciju da bi opstali još 7, 10 dana na vlasti... Nema stranog ambasadora da ih spasi, narod je odlučio - naveo je Vučić.





Srbija testirala više nego svi u regionu







Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Srbija sprovela više testova na korona virus nego sve zemlje bivše Jugoslavije, plus Albanije zajedno, i to 428.000. Vučić je, upitan za kritike iz Hrvatske u vezi prakse testiranja, kazao da nije zainteresovand a odgovara na hrvatsku predizbornu kampanju, pošto se sutra tamo održavaju izbori.



Ukazao je da nema odgvora na ono što je rekao pre par dana da će Srbija krajem sledeće godine preteći Hrvatsku po visini BDP-a, jer na to nema odgovora.



Što se testova tiče kaže da su samo četiri zemlje po pitanju testiranja u odnosu na broj stanovnika, ispred Srbije, a to su Nemačka, Austrija, Švajcarska i Italija. Preneo je apsolutne brojke testiranja u regionu.



- U Crnoj Gori sprovedneo je 18.000 testova, i to sve brzi testovi, jer nemaju laboratorije za PCR testove. Severna Makedonija pošteno je testirala 64.000, BiH 97.000, Hrvatska 82.000. Srbija 428.000. Bugarska, koja iste veličine i uz to članica EU 147.000, Mađarska koja je veća 281.000 - objasnio je on.



Vučić je, na osnovu tih brojeva, upitao „na osnovu čega umiru ljudi, kada nisu testirani“. Srbija je, ponovio je, pet puta više testirala od Hrvatske, a nije pet puta veća od te susedne zemlje. Ukazao je da je u Hrvatskoj testiranje 215 evra, a kod nas, ako dođete na svoj zahtev, testiranje košta 50 evra, dok je besplatno ako postoje simptomi.



Testovi su koštali državu do sada 50 miliona evra, a imamo još 300.000. Rekao je da će Srbija pokušati da presitgne po testiranju i Nemačku, Austriju, Italiju i Švajcarsku, koje su po tome ispred nas.





O NOVOM PAZARU: Situacija se stabilizuje



Vučić je govoreći o Novom Pazaru rekao da je situacija bolja, da se stabilizuje.



- Ja sam kriv što sam išao po svetu posle izbora, siguran sam da bi bilo manje problema u Novomm Pazaru da sam bio tu. Vojska bi ranije došla... Trebalo je ranije to da uradimo - rekao je Vučić.



- Mi sada pregovaramo da pravimo novu bolnicu, koja bi trajala 30 godina, sa 500 do 1.000 ležaja, da nam to bude glavna bolnica za sledeće udare - otkrio je Vučić.



Nema nove pomoći,ugrozila bi stabilnost i stopu javnog duga



Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da država ne razmatra novi paket mera pomoći privredi zbog korona virusa, jer bi na taj način ugrozila stabilnost i stopu javnog duga.



- Nema, ne može da obezbedi država još para (za pomoć privredi). Ako bude obezbeđivala još više, država će da ugrozi stabilnost i stopu javnog duga, a ja sam obećao narodu da nećemo preći stopu javnog duga 60 odsto u odnosu na BDP, što je Mastriht nivo - rekao je Vučić.



Vučić je u Batajnici, upitan da li se razmatra novi paket mera privredi i kako komentariše navode sindikata da je privreda ponovo pogođena i da očekuju masovna otpuštanja, rekao da su masovna otpuštanja pojedini mediji najavljivali pre nekoliko meseci, ali da se to nije desilo i da sada u Srbiji ima 6.000 više zaposlenih nego pred početak krize.



- Što se tiče sindikata, ja volim Ljubu Orbovića (predsednika S S S S), on razume državu uvek i razumem potrebu sindikata da uvek štite radnike, i ja sam na strani radnika. Ali država nije ćup iz kojeg možete da uzmete šta hoćete - rekao je Vučić.





Konstatovao je da je sinoć, gledajući nekoliko dnevnika i vesti po celom regionu, stekao utisak da se komunizam vratio na mala vrata. Konstatovao je da je sinoć, gledajući nekoliko dnevnika i vesti po celom regionu, stekao utisak da se komunizam vratio na mala vrata.





- Sve su vesti negativne, da uzmete konopče da se obesite, a drugo je-državo daj plati! Odakle, hoćete da štampamo pare - upitao je Vučić.



Kaže da je Srbija, i po oceni MMF, najbolje izašla iz finansijske krize, a da sad neki ponovo traže pare.



- Mislite da imamo ćup pa dođete pa uzmete? Nađite takve predsednike, imate takve - stručnjake koji su opljačkali zemlju i uvek kažu da država da još para - rekao je Vučić.



