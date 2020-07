I. Kovačić | 04. jul 2020. 08:02 | Komentara: 0

U ZNAKU borbe protiv korone proći će celo leto koje je pred nama, a najveći udar očekuje se na jesen. Ukoliko intenzitet širenja zaraze ne opadne, procenjuje se da bi epidemija u Srbiji mogla da traje i - pune dve godine.





Ovako aktuelnu epidemiološku situaciju ocenjuju medicinski stručnjaci, koji su uvereni da će početak sezone širenja respiratornih infekcija, pratiti i novi nalet kovida 19.

Da je situacija sa širenjem zaraze već sada alarmantna govore poslednji podaci koji konkurišu za neslavni epidemijski rekord - u protekla 24 sata registrovano je 309 obolelih od 8.102 testiranih. Na bolničkom lečenju od kovida trenutno se nalazi 2.142 pacijenta, a preminulo je 11 osoba. Posebno brine porast broja teških pacijenata - na respiratorima je 85 obolelih, što je za četiri više nego prethodnog dana.

I dok građani opravdano brinu za sopstveno zdravlje, stručnjaci procenjuju obim i predviđaju dalje kretanje epidemije. Prema njihovim procenama, u danima koji su pred nama očekuje se opadanje broja novozaraženih, ali i povećanje smrtnosti, kao posledica naglog rasta inficiranih prethodnih nedelja.

Veliku aktivnost virus pokazuje već sada, uprkos visokim temperaturama, a širenje zaraze samo će se pojačati kada se više vremena bude provodilo u zatvorenom. Upravo iz tog razloga predsednik Aleksandar Vučić je prekjuče pozvao sve građane na odgovornost i poštovanje ograničavajućih mera, jer je to, kako je rekao, jedini način da se spreči popunjavanje bolničkih kapaciteta, što bi zdravstveni sistem dovelo do kolapsa.

Koliko meseci koji tek dolaze mogu da donesu još veće probleme svedoči i strategija države da pojedine zdravstvene ustanove budu na "rezervnom položaju" u borbi sa koronom. Očekivanja u tom pogledu su najveća od beogradskog KBC "Dr Dragiša Mišović", koji je svoju reputaciju opravdao proletos, kada su u ovoj ustanovi zbrinjavani najosetljiviji slučajevi - pozitivne porodilje i deca.





Ova bolnica ima kapacitete da zbrine najteže pacijente obolele od korone, iako trenutno radi samo delimično. Resursi ove ustanove, prema planu borbe sa epidemijom, čuvaju se za udar koji bi mogao da usledi u novembru. Cilj je da se lekari i medicinsko osoblje koliko je to moguće odmaraju, čuvaju od zaraze, kako bi bili spremni za jesenju rundu obračuna za kovidom, budući da se očekuje da će napad biti još snažniji zbog širenja i drugih respiratornih infekcija.

Najvažniji zadatak nadležnih u ovoj rundi borbe sa epidemijom svakako je gašenje žarišta u unutrašnjosti države. To se posebno odnosi na Rašku oblast, gde je situacija alarmantna u Novom Pazaru i Tutinu. U ove gradove upućeno je pojačanje u vidu medicinskih ekipa, kao i "infuzije" u vidu opreme i lekova. Istom snagom država će gasiti i požare na jugu Srbije i u Vojvodini.

Uvođenjem vanredne situacije i ograničavajućih mera i u Beogradu - trenutno najopasnijem žarištu kovida 19 - od svih u ovom gradu je čak 85 odsto pozitivnih, epidemiolozi očekuju zauzdavanje bolesti. Oni procenjuju da će krajem naredne nedelje doći do opadanja broja novozaraženih.

Stav medicinske struke je da zasad zatvaranje Srbije nije potrebno, ali kako se nagoveštava, ukoliko se uvedene mere ne budu poštovale, slede mnogo veće restrikcije, uključujući i zabranu kretanja.

Prvi na udaru ograničenja bio bi glavni grad. Ulazak i izlazak iz grada bio bi strogo kontrolisan i opravdan samo zbog preke potrebe. Ovako restriktivnim merama protiv epidemije borile su se Kina i Italija, sprečavajući ulazak i izlazak ljudi iz epicentara zaraze. Druga opcija je uvođenje policijskog časa, koji će biti samo krajnja mera u slučaju još jedne eksplozije broja zaraženih. Pominje se čak i mogućnost krnjeg zaključavanja, koja bi se odnosila na zatvaranje ulica samo u večernjim i noćnim satima.

Bez obzira na nešto povoljnije projekcije za dane koji su pred nama, borba ne posustaje. U kovid-režim ponovo se vraćaju najveće bolnice. Od danas obolele primaju KBC "Zemun" i Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica". Prijemno-trijažna služba obavljaće se u bolnici u Zemunu, gde će pacijente pregledati infektolozi. U sistemu kovid-bolnica, u Beogradu, već su i KBC "Zvezdara", KBC "Bežanijska kosa" i Infektivna klinika.

- Virus nam je jasno poručio da nema sezonu i da visoke temperature ne sprečavaju njegovu aktivnost - rekao je za "Novosti" dr Predrag Kon. - Uveren sam da je njegova moć širenja ista kao i na početku epidemije. Razlika je samo što sada imamo mnogo veći broj testiranih, a do juče nismo imali nikava ograničenja u okupljanjima, već samo savete struke o neophodnoj zaštiti. Zato je vrlo bitno da se naviknemo na nošenje maski, ne samo u narednih 15 dana, na koliko su uvedene obavezujuće mere, već mnogo duže od toga, da bismo jesen dočekali spremni.

U borbi protiv naleta kovida 19 mnogi su polagali nade u stvaranje kolektivnog imuniteta. Međutim, nedavni podaci nacionalne studije pokazuju da antitela na koronu ima svega 6,4 odsto građana.

- Uveren sam da je taj procenat sada negde oko 10 odsto - kaže dr Kon. - Do jeseni on možda može da dostigne i 20 procenata, ali to nije dovoljno i zato nam je neophodna disciplina.

Doktor Kon ističe da je verovatnoća za širenje virusa snižena na svega jedan procenat ukoliko svi građani nose maske:

- Kada pojedinac nosi masku u okruženju u kojem je drugi nemaju, on je zaštićen samo 30 odsto. Zato, ako se nove mere budu poštovale, ostaje samo teoretska mogućnost da dođe do povećanja broja obolelih.

Govoreći o epidemiološkom stanju u studentskim domovima u Beogradu, dr Kon je rekao da je od oko 300 zaraženih studenata samo 10 odsto njih iz domova.





APRIL NAJFATALNIJI

PRVI smrtni slučaj od kovida 19 registrovan je 19. marta. Najviše smrtnih ishoda bilo je sredinom aprila, kada je u proseku umiralo po 20 ljudi, pokazuju podaci iz informacionog sistema covid 19.rs.

OD početka epidemije broj umrlih od kovida 19 je 298, a procenat smrtnosti 1,92.

- Statistički podaci vezani za virus korona obrađivaće se dugo po prestanku epidemije - kaže dr Kon. - Koji je najrealniji uvid u posledice ove pandemije može da pokaže samo ozbiljna revizija na globalnom nivou.