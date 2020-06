NovostiOnline | 14. jun 2020. 14:45 | Komentara: 0

Postupak vantelesne oplodnje za prvo dete za žene u Srbiji do njihove 43. godine od 15. juna biće dostupan i omogućen neograničen broj puta. Uz ovu veliku pogodnost za sve buduće roditelje, najavljene su i izmene koje će pojednostaviti administrativni postupak VTO.Iz Udruženja „Šansa za roditeljstvo” poručuju da ih izmene veoma raduju, ali da uvek postoje dodatna poboljšanja uslova lečenja neplodnosti, jer neplodnost pogađa svaki šesti par u Evropi, pa i u Srbiji.Posebno skreću pažnju na parove sa dijagnozom azospermije koji do materijala za oplodnju mogu doći uz neku od novih metoda, a to su biopsija, punkcija, MESA/TESA...- Zasad parovi sa ovakvom dijagnozom nemaju mogućnost da urade VTO o trošku Fonda i moraju sami da finansiraju vantelesnu oplodnju. Naravno, tu su i parovi sa sekundarnim sterilitetom, oni koji su prvo dete dobili prirodnim putem, a do drugog deteta moraju kroz potpomognutu oplodnju, zatim nestimulisani ciklusi vantelesne oplodnje ili vantelesna oplodnja bez hormonske stimulacije i procedura donacije reproduktivnih ćelija i embriona - objašnjava Sandra Jovanović, predsednica Udruženja „Šansa za roditeljstvo“.Prema njenim rečima, veliki broj parova, ali i žena bez partnera ima potrebu za doniranim materijalom - zato odlaze u strane zemlje, Češku, Grčku, Makedoniju...- Naravno, edukacija i informisanje parova je prvi korak, jer da bi neko rešio problem začeća, mora što pre da se javi lekaru i mora da ispita zašto ne dolazi do začeća. Vreme igra ključnu ulogu u rešavanju problema neplodnosti - kaže Sandra Jovanović.U Udruženju kažu da najavljene izmene donose dodatne mogućnosti parovima koji su iskoristili tri finansirana postupka vantelesne oplodnje o trošku RFZO-a a kod kojih žena ima do 43 godine.Manje administracije- Ovim novim uputstvom, nadamo se, parovi će imati mogućnost da apliciraju za VTO postupke neograničen broj puta do navršene 43. godine žene. Takođe, pozitivna je i promena što će se administracija svoditi na prolazak samo jedne komisije, kako je najavljeno. Ipak, čekamo 15. jun kako bismo tačno znali sve izmene u pravima osiguranih lica - kaže Jovanovićeva.Podseća da je do sada starosna granica za ženu bila 42 godine, a parovi su mogli da apliciraju za do tri vantelesne za prvo dete.- Takođe, bitno je napomenuti da parovi koji su prvo dete dobili vantelesnom oplodnjom imaju prava na dve procedure vantelesne oplodnje za drugo dete. Nažalost, kako smo rekli, ako ste prvo dete dobili prirodnim putem, zasad ne možete da aplicirate za vantelesnu oplodnju za drugo dete. Takođe, ukoliko par ima višak embriona - može uraditi tri krioembriotransfera o trošku RFZO-a za prvo dete, ili jedan krioembriotransfer za drugo dete. Nadamo se da će se mnoge stvari promeniti i svaki korak je velika šansa za mnogo parova. Takođe, želimo da istaknemo da problem neplodnosti ne sme biti politička tema - naglašava Jovanović.Na pitanje koliko smo kao društvo solidarni i na čemu je bitno da radimo da bismo osnažili buduće roditelje, u Udruženju ocenjuju da naše društvo još uvek ne poznaje problem neplodnosti kao „ono što vas ne dotiče nikad vam nije blisko i nemate dovoljno razumevanja“.- Puni smo predrasuda i često parovima, a da ne pominjemo singl žene, manjka podrška okoline. Put do roditeljstva može biti jako dug, iscrpljujući i emotivno i fizički težak. Posebno je iscrpljujuć vrlo često i finansijski. Potrebno je još mnogo rada i edukacije da bismo mi, kao parovi i pojedinci, sa problemom steriliteta bili prihvaćeni u društvu i podržani od strane svih ljudi sa kojim živimo i radimo - kaže Sandra Jovanović.Veruje da bi pomoglo i kada ne bi bili diskriminisani i označeni kao manje vredni oni sa problemom steriliteta i poručuje da je budućim roditeljima koji do bebe moraju doći kroz neki vid potpomognute oplodnje zaista potrebna podrška u svakom smislu.Dosadašnja iskustva organizacije „Šansa za roditeljstvo“ pokazuje da se u unutrašnjosti parovi teško odlučuju za lečenje jer ih društvo stigmatizuje. Zbog toga se povlače u sebe i jako ih je teško motivisati da započnu lečenje, analize, pretrage i vantelesnu oplodnju. Neopsporno je, takođe, da muškarci i dalje osećaju stid, teže se odlučuju za lečenje, prenosi Blic.rs.- Naš savet je uvek da se prvo uradi osnovna analiza spermograma, od njega se kreće. Ponekad je to jako teško - zaključuje.