Američki glumac, muzičar i pisac oduševio je Srbiju kada je objavio pesmu "Kosovo - Svih žalosnih radost" sa prelepim kadrovima manastira Hilandara. Džonatan Džekson, dobitnik čak pet Emi nagrada, prešao je u pravoslavlje pre nekoliko godina, a ovo je prvi put da je pokrenuo temu vezanu za srpsku istoriji.





Džekson je najpoznatiji po dve uloge - Lakija Spensera u ABC drami "General Hospital" (koja mu je donela Emije) i Ejverija Barklija u muzičkoj seriji "Nešvil", u kojoj je uspeo da pokaže i svoj talenat za muziku.



Istovremeno, on je frontmen benda Enation, u kome pored njega sviraju i njegov brat i prijatelj, a koji postoji već punih 20 godina. Bend je objavio nekoliko albuma, a pojedine pesme dospele su i na Bilbordove top liste. Pesma " Feel This " bila je najslušanija na iTunes nakon što je puštena u seriji " One Tree Hill ", a mnoge druge pratile su radnju serije "Nešvil".





Upravo je u "Nešvilu" jedna stvar gledaocima sa ovih prostora mogla da zapadne za oko - iako je igrao Ejverija, čija se vera uopšte u seriji ne spominje, Džekson sve vreme nije skidao brojanicu.



"Tražio sam pravu crkvu, ali nisam uspevao da je nađem"



Roditelji su ga odgajali u duhu protestantskih religija, ali nisu se priklanjali nijednoj konkretnoj. Džekson je uvek voleo da govori o svojoj veri - još kao tinejdžer baš zbog Hrista odlučio je da ne pije, nikada ne proba drogu, a zagovarao je i ideju uzdržanja od polnih odnosa pre braka.





Jedan put u Rim promenio je tok njegovog života. Tu su se on i njegova porodica (oženjen je i ima troje dece) prvi put susreli sa pravoslavljem, da bi 2012. godine kršteni kao pravoslavci.











- Videli smo krst u Koloseumu i zapitali se šta će tu. Prišli smo i shvatili da je reč o spomeniku koji je podignut za žrtve, za hrišćane koji su tu stradali. Obuzelo nas je snažno osećanje i tada sam shvatio da moram da počnem da čitam hrišćansku istoriju.



- U Americi ima 20, 30.000 različitih verskih grupa i to mi nikako nije bilo jasno. Proveo sam tri i po godine čitajući literaturu i i dalje nisam pronašao pravoslavlje. Sve je bila katolička i protestantska književnost. Bio sam očajan, nisam više mogao da budem protestant, ali nisam ni mogao da postanem katolik. Želeo sam pravu crkvu, onu o kojoj sam čitao kod Svetih Otaca, ali nisam mogao da je nađem. Molio sam se i, hvala Bogu, došla mi je misao da proučim Veliku šizmu (razlaz pravoslavne i rimokatoličke crkve). Čim se to desilo, sve mi se otvorilo. Moja molitva je ostvarena i znao sam da treba da postanem pravoslavac - rekao je Džonatan.









Kako kaže, nikada pre toga nije kročio u pravoslavnu crkvu.





- Ipak, dok sam čitao o pravoslavlju, sanjao sam da sam u pravoslavnoj crkvi. Bila je vrlo konkretna, ikone su bile svuda, ljudi su držali sveće, krstili se sa tri prsta, bilo je prelepo. Samo pristustvo molitve. Probudio sam se i želeo da to osetim.





Nakon potrage, našao je crkvu koja je bila ista kao u njegovom snu. I to je bio početak.





Nakon što je 2012. godine primio Emi nagradu, Džekson se na bini prekrstio, zahvalio Svetoj Trojici i monasima na Svetoj gori koji se mole za sve nas.



Džekson je objavio dve knjige, " Book of Solace and Madness " i " The Mystery of Art: Becoming an Artist in the Image of God ", u kojoj povezuje svoju pravoslavnu veru sa glumačkom i muzičkom karijerom.





Inače, izjavio je da nikada ne bi igrao u filmu koji je "šamar u lice Boga" ili da nikada ne bi igrao lika koji je ateista ili protiv Boga, osima ako to nije poenta celog filma.