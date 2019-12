Novosti online | 20. decembar 2019. 22:09 | Komentara: 0

Čuveni glumac Velimir Bata Živojinović preminuo je pre tri godine. O njegovim spektakulranim ulogama, ali i privatnom životu još dugo će se pričati.Posebno je neverovatna priča o njegovoj ljubavi prema supruzi Julijani Luli Živojinović!Njih dvoje su se upoznali negde ’57-58. godine. Baš kao što kaže bračni zavet, “dok nas smrt ne rastavi”, tako je i Lula bila uz Batu – verno ga je čuvala i pazila do poslednjeg trena.– Bila je klinka. Bio je i sam klinac, iako sedam godina stariji od nje. Stanovala je u kući preko puta pozorišta. Igrala je folklor u “Loli”, košarku u Zvezdi.Međutim, ubrzo je shvatio da Lula više nije mala, već lepuškasta devojka koja zaslužuje pažnju.Kada se ona priseća tih dana, priča o Bati kao o mangupu u crnoj majici, punom sebe… Odudarao je, ipak, od momaka koje je poznavala. Javio bi joj se s vremena na vreme: “Mala, šta radiš, čime se baviš…?”Foto Ž.KneževićOna priznaje da se već u startu zaljubila.– Prvi moj konkretan potez je bio kad sam je pozvao da čekamo Novu godinu zajedno. I ona, tako, čeka sama kod kuće, spremna, u novom kompletu koji je kupila… A ja se ne pojavim. Zaspala je – u suzama. Kada su joj se roditelji vratili sa dočeka, našli su je, tako, na stolici, uplakanu, pitajući je: “Pa, gde je taj dečko?” Jadna devojka nije znala šta da odgovori – seća se Bata.Posle nekoliko dana sretnu se.– Imali smo neki naš zvižduk. Ja, kao da se ništa nije desilo, zazviždućem i najslađe što umem kažem: “Gde si?” Ona čak, i ne mnogo ljuta, pita: “Jesi li ti normalan, zašto nisi došao?” A ja kažem: “Pa ne znam, nisam to shvatio ozbiljno…”I tako, dan po dan, dođe opet Nova godina. Međutim poučena pređašnjim iskustvom, Lula se nije dala. Ali nije ni Bata.– Dolazio sam pet puta da joj zvonim na vrata te noći. Ujutru pošaljem jednog druga, zvali smo ga Đura Nos, po nju. Sedeo sam, već pijan, u “Mlavi”, postavio sam Ciganku da igra kraj mene na bubnjari. Rekao sam Đuri da joj poruči da ću, ako ne dođe, ja lično doći po nju. Došla je, i te Nove godine započeli smo zabavljanje koje je preraslo u ozbiljnu vezu.Foto N.FifićVeliki šarmer za kojim su ludele žene širom sveta, nije imao veliku zavodničku reputaciju, ali vrlo brzo je uspeo da ubedi Lulu da pođe s njim u Skoplje, gde je igrao neku predstavu. Njen otac bio je veoma ljut zbog toga, pa je poslao telegram upravniku pozorišta tvrdeći da mu je glumac oteo mezimicu. Sve se ipak dobro završilo, a zaljubljeni par ubrzo se i venčao.Iako je imao priliku da ljubi brojne lepotice na filmskom platnu kao što su Danica Maksimović, Tanjom Bošković ili Radmilom Živković, za Batu je Lula uvek bila jedina, njegova snaga i njegovo srce.– To što jesam – dugujem njoj! Da ona nije bila pored mene, ne bih bio to što jesam. Ona me je održala. Sve što je lepo u životu došlo je sa njene strane. Ona je imala viziju kako to lepo treba da bude – da me poštedi, da mi da energiju, da me hrani… I nikad se nisam zaljubio u drugu ženu.