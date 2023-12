HVALA ŠTO SU USPELI DA IZDRŽE NASILJE: Vučić - Posle napada na gradsku skupštinu, porasla podrška građana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz sedišta Srpske napredne stranke povodom rezultata današnjih - ponovljenih izbora.

Foto: Beoinfo

On se zahvalio građanima Srbije što su na miran način uradili svoj posao, i olovkom pokazali kakva im je demokratska volja.

- I što su istrpeli svakojake pristike i napade, što su uspeli da izdrže i nasilje koje je neretko karakterisalo u poslednjim izbornim godinama taj postizbornim period. Jer neki nikada ne mogu da se pomire sa izbornim rezultatima. I da kažem ljudima, video sam novija istraživanja posle napada na gradsku skupštinu, došlo je do drastične promene u raspoloženju građana Srbije. Bili smo na 49 odsto pre toga, danas smo na 51,5 do 52 odsto biračkog tela. Ponešto je porasla lista Nestorovića, ostalo je u slobodnom padu - ističe on.

Vučić je dodao da će Nestorović imati više kada dođu ovi gradski rezultati.

- U selima nisu imali ništa, ali u Nišu i Beogradu jesu. Imaćete za 15-20 minuta precizno urađene sve rezultate. Ovo znači da ukoliko bude pristojna izlaznost 2. januara, i ako se nastavi ovaj trend rasta, realno je očekivati da naša lista dobije 130 mandat - rekao je predsednik.