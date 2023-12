SNS JAČI ZA JOŠ 115.000 BIRAČA: Pobeda plod dobre kampanje koju je "vukao" Vučić, koji je za razliku od rivala imao plan za budućnost

SRPSKA napredna stranka uživa poverenje građana i posle 11 godina na vlasti, iako se u ovdašnjoj političkoj praksi pokazalo da se birači posle decenije "istih lica" zamore i menjaju vlast. Razlog tome što je lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" prema preliminarnim rezultatima RIK osvojila 1.750.031 glas odnosno apsolutnu većinu od 128 mandata je, prema oceni naših sagovornika, dobra kampanja koju je "vukao" Vučić, slabija konkurencija i jasne poruke za budućnost. Uostalom, naprednjaci su porasli za nepuna četiri procenta procenta u odnosu na izbore prošle godine kada su imali 42,96 odsto podrške i 120 poslaničkih mesta, odnosno njihov glasački konto jači je za još oko 115.000 birača (2022. imali su 1.635.101 glas).

Foto: Novosti

Politički analitičar Branko Radun ističe za "Novosti" da je SNS ostvarila dobar rezultat iako je kampanja došla u okolnostima koje im nisu odgovarale - pritisci oko Kosova i Metohije, krvavi obračun u Banjskoj, protesti posle masakra u Beogradu i Mladenovcu.

- Loše su bile kampanje drugih, građanska lista je išla objedinjena, ali sa jednom apstraktnom porukom protiv nasilja koja liči na kampanju nevladine organizacije, a sa druge strane desnica se rasula i većina nije ni prešla cenzus. Vučić se postavio kao centar između građanske opcije i desnice koja je napravila grešku, jer nije išla jedinstveno i birači su to kaznili. Opozicija, njen veći deo, nije iznosio jasne stavove oko Kosova i Metohije, sankcija Rusiji, francusko-nemačkog plana. Ljudi žele da vide stavove, pa čak iako se ne slažu, cene one koji izađu sa stavom. Vučić je išao sa kampanjom u kojoj je govorio šta se radilo, a šta će se raditi. Izašao je i sa tom pričom o modernizaciji i dominaciji IT sektora. On je pričao šta će biti u budućnosti, a ostalima je falila ta poruka, pričali su šta neće, a ne šta hoće. Birači su glasali za političku stabilnost i nisu imali taj osećaj, ako heterogena opozicija preuzme vlast.

Radun navodi da je Vučić poslao i poruku lokalnim liderima i da će tu biti promena, jer ima onih koji nisu hteli da saslušaju narod:

- Lokal je sklon da, ako je neka ekipa dugo na vlasti postanu bahati i onda mogu današkode partiji i rejtingu. Ako bude želeo da održi ovaj rezultat Vučić će morati da menja ljude u određenim mestima i da sa novim kadrovima ide na lokalne izbore sledeće godine.

Prema rečima analitičara i nekadašnjeg poslanika Dragoljuba Kojčića, pobeda naprednjaka je bila očekivana:

- Ne treba zaboraviti da smo bili prva zemlja u Evropi u odbrani od kovida, razvijanje diplomatskih odnosa, proces nepriznavanja Kosova, i ono što je najvažnije, Srbija nije napravila nijedan neprincipijalni ustupak onima koji su pritiskali sa Zapada. Nije uvela sankcije Rusiji, insistirala je na ispunjavanju Briselskog sporazuma od strane Prištine...

Trojka preskočila stari cenzus DA je cenzus ostao pet procenata, umesto sadašnjih tri, u Skupštinu Srbije bi ušli samo lista okupljena oko naprednjaka, "Srbija protiv nasilja", a prag bi preskočili i SPS-JS-Zeleni Srbije, dok bi svi ostali bili ispod crte. Blizu stare granice su NADA i Mi-glas iz naroda, koji imaju po 4,8 procenata.

Direktor Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je juče da je rok za podnošenje prigovora 72 sata od zatvaranja biračkih mesta i da ćemo konačne rezultate saznati tek 2024. godine:

- Ukoliko na nekim mestima bude ponavljanja, to će biti u roku od deset dana od donošenja odluke o ponavljanju.

Bačeno 360.000 glasova STRANKE koje su ostale ispod crte ukupno su osvojile nešto preko 254.000 glasova. Pored toga, bilo je i 2,75 odsto nevažećih listića što je ukupno oko 82.280 ljudi koji su prežvrljali papir ili nisu glasali ni za koga. Ukupno je bilo više od 360.000 takozvanih bačenih glasova. U novom sazivu, prema preliminarnim rezultatima neće biti "Dveri" Boška Obradovića, "Zavetnika" Milice Đurđević Stamenkovski i Narodne stranke Vuka Jeremića, koji su na prošlim izborima osvojili parlamentarna mesta.

Preliminarni rezultati koje je sinoć objavila Republička izborna komisija, a na osnovu 96,68 odsto obrađenih biračkih mesta, kažu da je lista oko SNS osvojila - 46,71 odsto , drugoplasirana je „Srbija protiv nasilja“ sa 23,58 glasova, sledi SPS-JS sa 6,57, zatim NADA (5,04 odsto), pa „Mi-glas iz naroda“ sa 4,69. Pet manjinskih lista je takođe prešlo cenzus - SVM 1,7 odsto glasova SPP Usamea Zukorlića i Demokratski savez Hrvata Tomislava Žigmanova 0,77 odsto, SDA Sandžaka 0,59, lista „Politička borba Albanaca se nastavlja“ Šaipa Kamberija 0,37 procenata i Ruska stranka sa 0,3 odsto. CeSID je dao projekciju mandata koja kaže da „Srbija ne sme da stane“ ima 128 mesta, „Srbija protiv nasilja“ 65, socijalisti 18, NADA i lista Branimira Nestorovića po 13, dok će Mađari imati šest, SPP tri, Ugljaninov SDA dva i Albanci i Rusi po jedan mandat.

Ispod cenzusa je ostalo osam lista od 18, koliko ih je učestvovalo na izborima.Ipak, tek kada Republička izborna komisija proglasi konačne rezultate, sa sigurnošću će se znati ko će sedeti u 14. sazivu parlamenta. Tada će krenuti i kombinatorika ko će biti u vlasti, mada se sada već zna da će SNS, iako može samostalno da formira vladu, tradicionalno biti u koaliciji sa SVM. Ukoliko u timu vlasti bude i blok SPS-JS, što se takođe očekuje, imaće ukupno 152 "tribuna". U prošlom sazivu, vlast je podržavala i lista Bošnjaka na čelu sa Zukorlićem

Kao Deda Mraz O USPEHU liste Branimira Nestorovića koja je iznenađenje izbora, Radun kaže da su ljudi oko njega sa poznatim stavovima, da su njihovi intervjui praćeni i deljeni na mrežama, i da je on jasno pokazao da novac nije bitan u kampanji. - Nestorović je prepoznatljivo lice, ima harizmu i on je, kao i ljudi oko njega, neka vrsta političkih influensera. On jeste iznosio neke kontroverzne stavove, ali je to činio sa osmehom, pa oni koji u to ne veruju, mogli su da kažu da se doktor šali, a koji veruju da je ozbiljan. On je kao neki Deda Mraz koji je spasao mnogo dece kao lekar i glasalo se i na osnovu toga. Sada je veliko pitanje da li će održati birače.