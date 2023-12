"JASNO SAM SVIMA REKAO ŠTA MOŽEMO DA PRIHVATIMO, A ŠTA NE" Vučić odgovorio Antonijeviću

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije Prva tema na TV Prva.

Predsednik je odgovorio Antonijeviću da je Ohridski sporazum prihvaćen, ali sa dva uslova.

- Nedvosmisleno sam rekao šta je to što ne možemo i šta je to što nećemo. Saopštio sam Šolcu, saopštio Makronu, Meloni, Šarlu Mišelu, Ursuli fon der Lajen i Lajčaku na istom sastanku. I oni to dobro znaju.

- Da neće biti članstva u UN i međunarodnim organizacijama. Jasno sam im to rekao svima! Ali oni sada hoće to da stave u pregovarački okvir, i suprotno našoj volji da stavljaju to u dokumenta. Time bi otvorili Pandorinu kutiju, i ja ću protiv toga da se borim, iako znam da se ne sviđa to nikome od vas dvoje - istakao je predsednik.

