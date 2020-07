M. S. | 03. jul 2020. 22:34 | Komentara: 0

Opštepoznato je ne samo crnogorskoj, nego i svetskoj javnosti kakve je društvene potrese po crnogorsko društvo proizveo aktuelni Zakon o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica. Ovo potiče još od vremena kada je ovaj zakon bio u fazi donošenja, a posebno nakon njegovog stupanja na snagu, i traje do dan danas, počev od fizičkih sukoba u crnogorskom Parlamentu, preko građanskih protesta i litija, pa do hapšenja i krivičnog progona sveštenika i brojnih vernika.Vođeni isključivo pravnom strukom i etičkim kodeksom advokature, smatramo profesionalno odgovornim i moralnim da ustanemo protiv ovog očigledno neustavnog i sistemskim zakonima protivnom zakona, kojim se na najgrublji način vrši diskriminacija titulara imovine verskih zajednica i krše elementarna pravila građanskog prava.Ovo je deo progrlasa koji je za samo dva dana potpisao 301 advokat iz Crne Gore, u kome oni ukazuju na sledeće:Neprihvatljivost da se u sekularnoj državi izvršna vlast brutalno upliće u prava verskih zajednica;Neodrživost diskriminatorskog pristupa vlasti u prava i slobode vjernika u Crnoj Gori;Nedopuštenost pravnog zadiranja u kanonsku strukturu, njen verski kontinuitet i imovinu;Nedozvoljenost prenosa isključive sudske nadležnosti u nadležnost organa državne uprave;Protivpravnost prenosa tereta dokazivanja prava svojine sa pretendenta na imaoca;Protivpravnost nacionalizacije imovine verskih zajednica bez isplate pravične naknade;Selektivni pristup kod primene zakona i zloupotreba ovlašćenja radi ostvarivanja političkih ciljeva, kažu advokati, koji svoje stavove obrazlažu time da je neprihvatljivo da se ovakvim zakonom izvršna vlast u sekularnoj državi upliće u prava verskih zajednica i njihovu imovinu čime se narušava ustavni princip odvojenosti verskih zajednica od države.-Ovim zakonom se verske zajednice koje već imaju upisano pravo svojine dovode u položaj da dokazuju nešto što se po zakonu pretpostavlja da je njihovo, pritom izmeštajući nadležnost rešavanja sporova iz suda u nadležnost upravnih organa koji su pod kontrolom izvršne vlasti. Ovim se verske zajednice lišavaju prava na sudsku zaštitu, iako je ta zaštita je zagarantovana Ustavom Crne Gore, a dozvoljava se Vladi Crne Gore kao upravnom organu da preuzima sudsku vlast što je nespojivo sa principom odvojenosti sudske od izvršne vlasti. Uz to, ovakvim zakonom se unapred određuje da država postaje vlasnik one imovine za koju verske zajednice ne poseduju dokaz o svom pravu svojine, što predstavlja vid nacionalizacije koju crnogorski Ustav ne poznaje, i to bez ikakve naknade, što je suprotno i članu 58. Ustava Crne Gore i odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kojima se jemči pravo svojine i propisuje da niko ne može biti lišen tog prava osim kada to zahtijeva javni interes, ali jedino uz pravičnu naknadu, kažu advokati koji tvrde da se zanemaruje da verske zajednice već imaju dokaz o svom pravu svojine – list nepokretnosti kao osnovni vlasnički dokument, što istovremeno stvara oborivu pretpostavku (,,presumptiones iuris tantum“) da je upisano lice zaista vlasnik nekretnine, a koja pretpostavka se može obarati isključivo pred sudom, jednom od tužbi za zaštitu prava svojine, i to prilaganjem dokaza države da je ona vlasnik, a ne dokazivanjem da upisano lice nije vlasnik, jer ako toga nema, nema ni pravnog interesa države za vođenjem svojinskog spora.PROPUSTI-Prilikom pisanja zakona se dešavaju propusti i u uređenim državama, ali zato u njima i postoji Ustavni sud ili neki drugi nadležni sud koji ocjenjuje zakone i odlučuje o njihovoj ustavnosti i zakonitosti. Međutim, zbog ovakvih zakona i postoji termin ,,očigledna neustavnost“, kada propusti u zakonima više nisu slučajni, već je njihov cilj svjesno izigravanje Ustava i zakona. U takvim slučajevima i sistemu kakav je naš, inicijativa Ustavnom sudu ne predstavlja delotvorno pravno sredstvo, ali nalaže pravnoj struci, a pre svega advokatima koji se nalaze na bedemu čuvara Ustava i zakona, da ustanu sa svojim glasom protiv ovakvih propisa, stav je advokata, koji apeluju na sve nadležne instance da se ovaj zakon pod hitno ukloni iz pravnog sistema ili bitno izmeni kako bi se spriečile dalje negativne posledice po crnogorsko društvo koje ovaj zakon kao opasan presedan izaziva.ADVOKATI IZ PODGORICE1 Vladan S. Bojić2 Velibor M. Marković3 Pavle Tripković4 Şavo Đ. Šofranac5 Andrej R. Raspopović6 Zorica Bajčeta7 Jelena Mijović Strahinja8 Mladen Dubak9 Miloš M. Vuksanović10 Marko Marković11 Đorđe N. Bulatović12 Dr Nikola P. 