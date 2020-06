Novosti onlajn/B.Dabić | 22. jun 2020. 12:32 > 13:00 | Komentara: 0

LIDER Demokrata Aleksa Bečić poručio je iz Budve pomoćniku Sektora za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Zoranu Lazoviću, direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću i predsedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da se ne igraju sa budućnošću Crne Gore:- Prešla se crvena zona branićemo se. Niko ne sme više prstom da takne građane Crne Gore - kazao je Bečić. On je sa poslanica i odbornicima Demokrata u Budvi, u kabinetu predsednika SO Budva Krsta Radovića.Ispred zgrade opštne okupljen je veliki broj građana koji pored ostalog uzvikuju - Ustala je Crna Gora, opština se branit mora.Jutros su u Budvi incidenti, tuča koja je nastala nakon što je novoizabrana vlast prekršila dogovor (DPS, Crnogorska) da ni jedna strana “dve vlasti” ne ulazi u zgradu opštine.Razgovori su trebali biti nastavljeni u 10 sati, ali su ranije u opštinu Budva došli v.d. predsednika opštine Vladimir Bulatović i v.d. predsednika SO Snežana Kuč.Čelnici Budve koji su izabrani nakon izbora 2016.godine, nakon ulaska Bulatovića i Kuč, takođe su došli na svoja radna mesta.Carević je ušao je u svoj kabinet i seo u svoju fotelju. Vladimir Bulatović kojeg je nedavno nova opštinsa većina izabrala za vršioca dužnosti predsednika Opštine Budva je Careviću rekao da napusti kabinet što je ovaj odbio.U kabinetu predsednika Opštine Budva Marka Carevića u toku je kolegijum, na kome prisustvuju svi predstavnici političkih partija.

RADOVIĆ: SA RADNIH MESTA NAS NEĆE ISTERATI, SEM DA NAS UBIJU





Predsednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović kazao je da su čelnici opštine na svojim radnim mestima.

-Prevaranti, lopovi, lupeži odavde nas neće isterati već da nas ubiju, poručio je Radović.





Foto Novosti



Načelnik službe predsednika Opštine Budva Nikola Jovanović kazao je oni koji su srušili dijalog odgovorni su za buduća dešavanja.- Nakon što je suprotna strana srušila dijalog, brutalno obmanjujući javnost i kršeći dogovoreno, na jasan način gurnula je psrt u oko međunarodnoj zajednici koja je pozvala na smirivanje tenzija. Nećemo dozvoliti da se ugrožava opštinska imovina od strane onih koji nezakonito pokušavaju da uzurpiraju javne funkcije. Mi smo jedini legitimno i legalno izabrani predstavnici naroda, zbog čega smo se vratili na svoja radna mesta i nastavljamo da radimo u interesu naroda. Oni koji su srušili dijalog preuzimaju punu odgovornost za buduća dešavanja. Mi smo tu i učinićemo sve da ih sprečimo - kazao je Jovanović