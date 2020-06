Novosti online / M. S. | 19. jun 2020. 11:48 | Komentara: 0

Mnogo je nedoumica oko ''povratka'' korona virusa u Crnu Goru, posle proglašenja kraja epidemije.

Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti (NKT) zaseda danas u podne, a u državi se uveliko ngađa oko ''iznenadnog'' povećanja broja zaraženih, koji su lekari ''pronašli'' posle nastavka litija...

Za sada, registrovano je devet novoobolelih, a u petak je novo uznemirenje izazvala izjava Sanje Medenice iz operativnog štaba za praćenje epidemiološke situacije u turističkojsezoni, koja je kazala da se u državitrenutno 207 osoba nalazi u samoizolaciji!

Kako Novosti saznaju, u Kolašinu je pod tim merama veći broj ljudi, a među njima su opštinski funkcioneri i čelnici OO DPS Kolašin! Među njima je i predsednik ove partije i Opštine Kolašin Milosav Bulatović! Virus je u ovaj grad navodno doneo član familije jednog od rukovodilaca Nacionalnog štaba za zarazne bolesti koji je sa suprugom hospitalizovan u Podgorici. On je prisustvovao partisjkom skupu u Kolašinu!

- Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti je pod sumnjom da je postalo "partijska ćelija" Demokratske partije socijalista (DPS), saopšteno je iz Demokratskog fronta, u kojem smatraju da su neistinite tvrdnje o uvezenim slučajevima korona virusa sa fudbalskog derbija u Srbiji.

- Na koji način se uopšte moglo utvrditi da je virus donesen sa stadiona u Beogradu, a ne iz Bosne i Hercegovine u kojoj takođe ima zaraženih. Jedino što je iz Srbije uvezeno a ima veze sa korona virusom jeste znanje članova NKT koje su tamo stekli i ovde doneli, a srozali ga do mere da bude pokriće za sramnu propagandu DPS-a. Kriviti Srbiju za sve odavno je jedina politika režima, a ne vidimo da iko od toga živi bolje. Ne mora niko biti Srbin u Crnoj Gori, već mu je potrebna samo elementarna logika da bi znao da se svi ekonomski potencijali Crne Gore najbolje mogu ostvariti u saradnji sa Srbijom. Zato nas režim koji je sve pokrao želi na svaki mogući način udaljiti od Srbije. Za to traže razne izgovore i zbog toga stvaraju razne istorijske fikcije. U to ime imamo obolele dobrovoljce, članove DPS-a koji treba da glume zaražene građane Crne Gore na derbiju. Ove laži su providne, a NKT je nažalost postao samo jedna bedna pratijska ćelija DPS-a, kažu iz Demokratskog fronta.