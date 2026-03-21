JUTRO HLADNO: Evo kakvo nas vreme očekuje danas

VREMENSKA prognoza za subotu, 21. mart 2026.

Vreme u Srbiji

Jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i slab mraz na visini do dva metra.

Tokom dana promenljivo oblačno, u većini mesta sa sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje.

Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni.

Najniža temperatura od -1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 15.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana, nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana u većini mesta u Srbiji biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu od 14 do 18 stepeni.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se ponegde samo u ponedeljak (23. marta) i utorak (24. marta) kada je u višim planinskim predelima moguće i provejavanje slabog snega, a jače naoblačenje sa kišom uslediće u petak (27. marta) i to prvo na severu i zapadu zemlje.

