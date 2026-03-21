Republika Srpska

SARAJEVO BI DA BROJI GLASOVE: U Srpskoj nezadovoljni izborom firme koja će digitalizovati izborni proces u BiH

Srđan Mišljenović

21. 03. 2026. u 06:30

CENTRALNA izborna komisija (CIK) BiH dodelila je ugovor vredan 74,5 miliona KM bez PDV-a konzorcijumu koji predvodi sarajevska firma, koja je deo američke kompanije, iako ta ponuda nije bila najniža.

САРАЈЕВО БИ ДА БРОЈИ ГЛАСОВЕ: У Српској незадовољни избором фирме која ће дигитализовати изборни процес у БиХ

Foto RTRS

To je izazvalo oštre reakcije i polemike, posebno jer je reč o kompaniji koju prate međunarodne kontroverze i afere. Ta firma bi trebalo da nabavi i instalira opremu za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Protiv ove odluke glasao je član CIK BiH, Vlado Rogić, koji je poručio da je reč o nezakonitom potezu.

- Ponuda sarajevske kompanije je za oko 17 miliona KM veća od ponude firme iz Banjaluke. Eliminisanje takve ponude je nepravedno i nezakonito - rekao je Rogić.

Ukazao je da je banjalučka kompanija ponudila najnižu cenu i nastupala bez podugovorača, i da je sporno što je ocenjeno da ne ispunjava tehničke uslove. S druge strane, većina u CIK smatra da je izabrani konzorcijum najpovoljniji i da u potpunosti ispunjava tenderske uslove.

Celu priču dodatno opterećuju ranije kontroverze vezane za sarajevsku kompaniju u SAD. Pomenuta matična firma iz Amerike se povezuje sa istragama u SAD koje se odnose na navodno pranje novca i korupciju u inostranstvu, uključujući slučajeve u Filipinima i Venecueli, a što kompanija osporava.

Žalba

KOMPANIJA iz Banjaluke koja je dala najpovoljniju ponudu za nabavku opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića najavila je žalbu na odluku CIK BiH i žalba će biti podneta u roku od 10 dana.

Iz Srpske poručuju da se očigledno glasovi moraju brojati preko firme iz Sarajeva, i da se to videlo kad je firma iz Banjaluke precrtana na tenderu, iako je dala znatno nižu ponudu.

Predsednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da zabrinjava činjenica da se sve što dolazi iz RS sistematski dovodi u pitanje, navodeći da je firma iz Srpske, iako je imala najpovoljniju ponudu na tenderu, odbijena od Centralne izborne komisije BiH, što dodatno produbljuje sumnju u objektivnost i transparentnost institucija u BiH.

- Postavlja se pitanje da li je ikada neki privrednik iz Federacije bio izložen sličnim postupcima kao što su privrednici iz Republike Srpske, koji se često suočavaju sa procesima pred institucijama na nivou BiH? Takva praksa dovodi u pitanje ravnopravnost i pravnu sigurnost - rekao je Dodik.

Drugi pišu

DODIK: Ne bih Granasu objašnjavao šta su Srbi kroz istoriju dobili od Rusije, a šta od Nemačke
NE BIH nemačkom ambasadoru Alfredu Granasu objašnjavao šta je srpski narod kroz istoriju dobio od Rusije, a šta od vas koji nam danas delite lekcije, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik i naglasio da je to i istorijski i danas – neuporedivo u korist Rusije, reagujući na intervju nemačkog ambasadora u kojem je komentarisao šta Rusija daje Republici Srpskoj.

VOJISLAV ŠEŠELJ: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta

