BAJATOVIĆ IZJAVIO: Novi aneks ugovora za snabdevanje ruskim gasom verovatno 26. ili 27. marta

GENERALNI direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je sinoć da će novi aneks ugovor za snabdevanje ruskim gasom verovatno biti postignut 26. ili 27. marta i potpisan na šest meseci.

Dušan Bajatović, Foto D. Milovanović

Ugovor o novom gasnom aranžmanu ističe 31. marta, a Bajatović kaže da će novi važiti od 1. aprila do 1. oktobra.

- Ugovor će verovatno biti poznat po detaljima 26. ili 27. marta. Dogovor poslednji koji smo imali je da bude potpisan na šest meseci, što znači do 1. oktobra ove godine - rekao je on za RTS.

Dodao je da postoji više parametara zašto ne može da bude potpisan na duže.

- Evropa to ne dozvoljava, kao što znate. Mi aneksiramo stari ugovor. On je na dve i po milijarde, to je šest miliona metara kubnih gasa dnevno - rekao je Bajatović za RTS.

Rekao je da Srbija trenutno ima oko 650 miliona kubnih metara gasa, dovoljno za šest meseci potrošnje u letnjem periodu, dok u zimskom može da pokrije tri meseca.

- Prema tome, pitanje gasa će biti rešeno u onoj meri u kojoj to zadovoljava ono što imamo u Srbiji. Vode se razgovori sa Azerbejdžanom, ne znam da li ću ići 2. ili 7. u Azerbejdžan, da vidimo da možemo da dobijemo neke veće količine, plus treba da se priča o novoj elektrani, i to je suština - rekao je Bajatović.

Istakao je da je u ovom momentu najveće pitanje u našoj državi, koje je otvoreno, pitanje snabdevanja energentima u smislu benzina, dizela, zaliha sirove nafte, kerozina.

- Kao što je rekao predsednik, za 90 dana imamo dizela, imamo za 60 dana benzina, kerozina je malo, da kažem, kraći negde na mesec dana, ali tu nisu obuhvaćene vojne zalihe - rekao je on.

Govoreći o novim merama koje je država donela, Bajatović je rekao da su suštinske dve mere koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio.

- To je da ne sme da bude nestašice, nema nikakvog ograničenja, sipajte koliko hoćete i ne sme da bude cenovnog udara. Dakle, neće biti ograničenja, neće biti nikakvih kantica. U stanju smo da uvezemo. Stigla je licenca od OFAC-a za narednih mesec dana za NIS. Već su spremna dva tankera. Da li će moći da prođe i treći? Ne znam. Pitanje je koliko mi možemo da skladištimo. Namera države je da se izbegne inflatorni udar - dodao je Bajatović.

Govoreći o tome da li će MOL dobiti dozvolu do 24. marta da kupi ruski udeo u NIS-u, Bajatović kaže da su poslati svi elementi ugovora, ali dan nije siguran da će do toga doći do 24. marta.

(Tanjug)

