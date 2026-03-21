POVRATAK DUŠANA VLAHOVIĆA! Povreda je prošlost, Srbin spreman da povede Juve do mesta koje vodi u Ligu šampiona!

DANAŠNjI program Serija A zatvoriće Juventus i Sasuolo koji se sastaju na "Alijanc stadionu" od 20 časova i 45 minuta. "Stara dama" se bori za mesto koje vodi u Ligu šampiona i mora osvajati bodove na svom terenu kako bi se našla među prva četiri na tabeli.

Situacija na tabeli je izuzetno tesna, Juve, Roma i Komo nalaze se u razmaku od samo tri boda, a do kraja sezone ostalo je još devet kola. Uz Milanske klubove i Napoli koji deluju sigurno, ostaje samo jedno mesto koje vodi u elitu Evrope.

Bjankoneri su u dobrom momentumu, sa dve vezane pobede, a u prošlom kolu savladali su Udineze minimalnim rezultatom, golom Žeremija Boge.

Ipak, to nije bilo dovoljno da se probiju u top četiri, pa je pritisak i dalje ogroman. Pobeda protiv Sasuola nameće se kao imperativ.

Dodatni "plus" za tim Lučana Spaletija je i istorija, Juve je dobio poslednja dva duela protiv ovog rivala bez primljenog gola, a ukupno ima ubedljiv učinak u međusobnim susretima.

Uz to, iskusni stručnjak je na pragu velikog jubileja, pobeda bi mu bila 300. u Seriji A, što je uspeh koji je ostvarilo samo nekoliko trenera i time bi potvrdio da je jedan od najboljih, barem u 21. veku.

Sasuolo, sa druge strane, dolazi u nešto slabijoj formi. Dva uzastopna poraza spustila su ih na 10. mesto, ali i dalje imaju sigurnu distancu od zone ispadanja.

Zanimljivo je da u poslednjih 11 utakmica nisu odigrali nijedan remi, smenjuju pobede i poraze, što ih čini nepredvidivim protivnikom.

Ipak, gostovanja u Torinu tradicionalno su im problem – retko osvajaju bodove, a odbrana im često popušta.

Što se tiče izostanaka, Juventus je dobio sjajne vesti. Dušan Vlahović i Arkadijuš Milik su se vratili u tim posle povreda i biće na raspolaganju Spaletiju ovog vikenda.

Srbin je neko od kojeg se dosta očekuje u završnici sezone, on je taj koji bi mogao da povuče Juve na četvrto mesto, mada još je rano da ga vidimo u startnoj postavi i danas će početi sa klupe.

Po pisanjima italijanskih medija Juve će Vlahovića polako vratiti u ritam kako mu se povreda ne bi obnovila, počeo je da trenira, malo sa ekipom, malo individualno i plan je da večeras dobije bar par minuta u završnici meča.

S druge strane, Sasuolo nema većih problema i osloniće se na provereni trio - Berardi, Lorijente, Pinamonti, koji bi trebao biti najveća pretnja po gol rivala.

Mi verujemo da će Juventus kontrolisati meč, ali će morati da bude oprezan protiv tima koji zna da kazni svaku grešku i igra bez pritiska, tako da uz "fiks" dodajemo i golove pošto bi mogli gledati nešto otvoreniju utakmicu.

