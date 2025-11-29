TIP

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

29. 11. 2025. u 07:45

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

FOTO: Tanjug/AP

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Njukasl - MANČESTER S. 2:1

LIVERPUL - Notingem 0:3

Arsenal - TOTENHEM 4:1

Okser - LION 0:0

Lans - STRAZBUR 1:0

Rijeka - HAJDUK 5:0

INTER - Milan 0:1

Fiorentina - JUVENTUS 0:0

FEJENORD - NEC 2:4

BENFIKA - Kasa pija 2:2

PARTIZAN - Železničar 1:3

Javor - C. ZVEZDA 1:0

Radnik - VOJVODINA 3:1

Elče - REAL M. 2:2

NAREDNI MEČEVI

subota

HAJDUK - Varaždin 1 1.50

JUVENTUS - Kaljari 1 1.33

Nasional - BENFIKA 2 1.35

MANČESTER S. - Lids 1 1.25

TOTENHEM - Fulam 1 1.95

PARTIZAN - Javor 1 -

VOJVODINA - Spartak 1 -

nedelja

Telstar - FEJENORD 2 1.42

Vest hem - LIVERPUL X2 1.20

LION - Nant 1 1.44

STRAZBUR - Brest 1 1.95

Piza - INTER 2 1.33

OFK Beograd - C. ZVEZDA 2 -

Đirona - REAL M. 2 1.38

