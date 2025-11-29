IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Njukasl - MANČESTER S. 2:1
LIVERPUL - Notingem 0:3
Arsenal - TOTENHEM 4:1
Okser - LION 0:0
Lans - STRAZBUR 1:0
Rijeka - HAJDUK 5:0
INTER - Milan 0:1
Fiorentina - JUVENTUS 0:0
FEJENORD - NEC 2:4
BENFIKA - Kasa pija 2:2
PARTIZAN - Železničar 1:3
Javor - C. ZVEZDA 1:0
Radnik - VOJVODINA 3:1
Elče - REAL M. 2:2
NAREDNI MEČEVI
subota
HAJDUK - Varaždin 1 1.50
JUVENTUS - Kaljari 1 1.33
Nasional - BENFIKA 2 1.35
MANČESTER S. - Lids 1 1.25
TOTENHEM - Fulam 1 1.95
PARTIZAN - Javor 1 -
VOJVODINA - Spartak 1 -
nedelja
Telstar - FEJENORD 2 1.42
Vest hem - LIVERPUL X2 1.20
LION - Nant 1 1.44
STRAZBUR - Brest 1 1.95
Piza - INTER 2 1.33
OFK Beograd - C. ZVEZDA 2 -
Đirona - REAL M. 2 1.38
