IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Slaven - HAJDUK 0:0
NAPOLI - Komo 0:0
Milan - ROMA 1:0
Lajpcig - ŠTUTGART 3:1
Bajern - LEVERKUZEN 3:0
C. ZVEZDA - Radnik 1:1
VOJVODINA - IMT 1:3
Karvina - SPARTA 2:1
JABLONEC - Zlin 1:3
GALATASARAJ - Trabzon 0:0
NAREDNI MEČEVI
subota
HAJDUK - Osijek 1 1.70
Ostrava - JABLONEC X2 1.45
Radnički Niš - VOJVODINA 2 1.85
LEVERKUZEN - Hajdenhajm 1 1.40
KOMO - Kaljari 1 1.50
nedelja
Bolonja - NAPOLI X2 1.42
ROMA - Udineze 1 1.57
ŠTUTGART - Augsburg 1 1.50
Spartak - C. ZVEZDA 2 -
SPARTA - Teplice 1 1.20
Kodžaeli - GALATASARAJ 2 1.45
Preporučujemo
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
07. 11. 2025. u 12:00
NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
07. 11. 2025. u 11:00
KAKVA ISPALA! Novak Đoković mu obećao da će doći na oproštaj, a onda otišao u Atinu
ČEKAO je čekao i nije dočekao!
06. 11. 2025. u 14:30
RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, a iako su stvari počele da se menjaju na bolje po Ruse - jedna vest o sankcijama sada ih je šokirala.
06. 11. 2025. u 17:16
U JEKU SKANDALA! Vujadin Savić povukao radikalan potez
Vujadin Savić je doneo odluku da napusti Srbiju i to na duži vremenski period. Razlog za to su sva dešavanja koja se vezuju uz njegovo ime i želja da zašititi porodicu od svih tim natpisa, spekulacija...
06. 11. 2025. u 11:52
Komentari (0)