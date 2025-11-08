TIP

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

08. 11. 2025. u 06:45

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

N.Mihajlović

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Slaven - HAJDUK 0:0

NAPOLI - Komo 0:0

Milan - ROMA 1:0

Lajpcig - ŠTUTGART 3:1

Bajern - LEVERKUZEN 3:0

C. ZVEZDA - Radnik 1:1

VOJVODINA - IMT 1:3

Karvina - SPARTA 2:1

JABLONEC - Zlin 1:3

GALATASARAJ - Trabzon 0:0

NAREDNI MEČEVI

subota

HAJDUK - Osijek 1 1.70

Ostrava - JABLONEC X2 1.45

Radnički Niš - VOJVODINA 2 1.85

LEVERKUZEN - Hajdenhajm 1 1.40

KOMO - Kaljari 1 1.50

nedelja

Bolonja - NAPOLI X2 1.42

ROMA - Udineze 1 1.57

ŠTUTGART - Augsburg 1 1.50

Spartak - C. ZVEZDA 2 -

SPARTA - Teplice 1 1.20

Kodžaeli - GALATASARAJ 2 1.45

Tagovi

