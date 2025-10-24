TIP

ĐURICA GLEDA I NE VERUJE: "Mislio sam da ću sigurno da dobijem!" (VIDEO)

"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.

Kao što mnogi već znaju, list "Tip" se na kioscima može pronaći svakog petka već pune 22 godine, a tu je i sajt na kome svakodnevno možete pročitati predloge tiketa, analize mečeva i tipove asova.

Na voditeljskoj poziciji je Milan Đurica - najstariji tipster i čovek čije se prognoze nalaze u svim brojevima Tipa počev od prvog izdanja koje je ugledalo svetlost dana 11. januara sada već daleke 2002. godine.

U najnovijoj epizodi Đurica se osvrnuo na prošlonedeljne rezultate i nevericu u to kako je padao tikete, ali je i najavio da će ove znatno bolje gađati, tako da obavezno ispratite njegove tipove u štampanom ili na sajtu Tipa!

UŽIVAJTE U EPIZODI!

