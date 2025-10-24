ĐURICA GLEDA I NE VERUJE: "Mislio sam da ću sigurno da dobijem!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
Kao što mnogi već znaju, list "Tip" se na kioscima može pronaći svakog petka već pune 22 godine, a tu je i sajt na kome svakodnevno možete pročitati predloge tiketa, analize mečeva i tipove asova.
Na voditeljskoj poziciji je Milan Đurica - najstariji tipster i čovek čije se prognoze nalaze u svim brojevima Tipa počev od prvog izdanja koje je ugledalo svetlost dana 11. januara sada već daleke 2002. godine.
U najnovijoj epizodi Đurica se osvrnuo na prošlonedeljne rezultate i nevericu u to kako je padao tikete, ali je i najavio da će ove znatno bolje gađati, tako da obavezno ispratite njegove tipove u štampanom ili na sajtu Tipa!
UŽIVAJTE U EPIZODI!
Za najbolje tipove zapratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tik-toku
Preporučujemo
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
24. 10. 2025. u 07:20
JUČE SMO PROŠLI - NAŠI PREDLOZI: "Tipov" tiket za petak
24. 10. 2025. u 08:06
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
24. 10. 2025. u 08:30
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)