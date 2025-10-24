KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
SUPERLIGA KINE
13.35 Meižu Haka - Junan Jukun 1 (sa 1,96 na 1,66)
BUGARSKA PRVA LIGA
14.00 Montana - Arda 2 (sa 2,05 na 1,90)
SUPERLIGA SRBIJE
17.30 Partizan - Mladost 1 (sa 1,31 na 1,24)
PREMIJER LIGA
21.00 Lids - Vest hem 1 (sa 2,10 na 1,90)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
24. 10. 2025. u 07:20
JUČE SMO PROŠLI - NAŠI PREDLOZI: "Tipov" tiket za petak
24. 10. 2025. u 08:06
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
24. 10. 2025. u 08:30
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)