KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Тип редакција

24. 10. 2025. u 09:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

SUPERLIGA KINE

13.35 Meižu Haka - Junan Jukun 1 (sa 1,96 na 1,66)

BUGARSKA PRVA LIGA

14.00 Montana - Arda 2 (sa 2,05 na 1,90)

SUPERLIGA SRBIJE

17.30 Partizan - Mladost 1 (sa 1,31 na 1,24)

PREMIJER LIGA 

21.00 Lids - Vest hem 1 (sa 2,10 na 1,90)

