KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AZIJSKI KUP KVALIFIKACIJE
12.30 Kineski Tajpej - Tajland UG 0-2 (sa 4,20 na 2,60)
12.30 Mjanmar - Sirija UG 0-2 (sa 2,88 na 2,30)
14.00 Hong Kong - Bangladeš 1 (sa 1,44 na 1,30)
SVETSKO PRVENSTVO KVALIFIKACIJE
18.00 Južna Afrika - Ruanda 1 (sa 1,28 na 1,18)
21.00 DR Kongo - Sudan 1 (sa 1,33 na 1,20)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
14. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
14. 10. 2025. u 08:14
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)