KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

14. 10. 2025. u 10:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

AZIJSKI KUP KVALIFIKACIJE 

12.30 Kineski Tajpej - Tajland UG 0-2 (sa 4,20 na 2,60)

12.30 Mjanmar - Sirija UG 0-2 (sa 2,88 na 2,30)

14.00 Hong Kong - Bangladeš 1 (sa 1,44 na 1,30)

SVETSKO PRVENSTVO KVALIFIKACIJE

18.00 Južna Afrika - Ruanda 1 (sa 1,28 na 1,18)

21.00 DR Kongo - Sudan 1 (sa 1,33 na 1,20)

