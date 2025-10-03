CRVENI FIKSEVI: Oslabljena Dobrudža gubi od Arde
* Jeonbuk naajlakši posao čeka za vikend
KLUBOVI SA DVA ILI TRI ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Jeju (J. Koreja 1) 3 Jeju – Jeonbuk 2 (kvota, 1.90)
G`birligi (Turska 1) 2 G`birligi – Alanja 2 2.70
Dobrudža (Bugarska 1) 2 Dobrudža – Arda 2 2.00
Čeltenam (Engl. L. 2) 2 Čeltenam – Flitvud 2 2.30
Krotone (Italija – 3C) 2 Krotone – Pićerno 2 -
Sahnin (Izrael 1) 2 Natanja – Sahnin 1 1.65
Bluming (Bolivija 1) 2 Aurora – Bluming 1 -
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Novak Đoković je uspeo da prebrodi prvu prepreku na ATP turniru u Šangaju.
03. 10. 2025. u 14:35
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
