TIP

CRVENI FIKSEVI: Oslabljena Dobrudža gubi od Arde

Žarko Urošević

03. 10. 2025. u 11:19

* Jeonbuk naajlakši posao čeka za vikend

FOTO: Nebojša Paraušić

KLUBOVI SA DVA ILI TRI ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Jeju (J. Koreja 1)    3   Jeju – Jeonbuk   2   (kvota, 1.90)

G`birligi (Turska 1)  2   G`birligi – Alanja    2   2.70

Dobrudža (Bugarska 1) 2   Dobrudža – Arda  2   2.00

Čeltenam (Engl. L. 2) 2   Čeltenam – Flitvud    2   2.30

Krotone (Italija – 3C)    2   Krotone – Pićerno 2   -

Sahnin (Izrael 1) 2   Natanja – Sahnin 1   1.65

Bluming (Bolivija 1)  2   Aurora – Bluming 1   -

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

