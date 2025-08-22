KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovo petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
AUSTRIJA 2
20.30 ADMIRA - HERTA VELS 1 (sa 1,55 na 1,40)
AZERBEJDžAN 1
15.00 IMISLI - NEFČI 2 (sa 2,15 na 1,60)
BELGIJA 2
20.00 GENT U23 - BERŠOT 2 (sa 1,85 na 1,75)
ESTONIJA 1
18.30 LEVADIJA - PARNU 1 (sa 1,35 na 1,27)
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
22. 08. 2025. u 09:20
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
22. 08. 2025. u 09:00
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "sigurica tiketa" sa nove četiri realne kvote
22. 08. 2025. u 08:24
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku
SUPRUGA Siniše Mihajlovića odlučila je da napravi drastičnu promenu u životu.
21. 08. 2025. u 09:06
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma
KRUPNE promene su se desile u životu Ane Ivanović. Razvod od Bastijana Švajnštajgera je Srpkinji i te kako teško pao, ali u poslednje vreme nekada najbolja teniserka sveta se vznatno trgla.
21. 08. 2025. u 11:39
Komentari (0)