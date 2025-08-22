TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovo petka

Ivan Dobrilović

22. 08. 2025. u 10:40

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ово петка

Profimedia

AUSTRIJA 2

20.30 ADMIRA - HERTA VELS 1 (sa 1,55 na 1,40)

AZERBEJDžAN 1

15.00 IMISLI - NEFČI 2 (sa 2,15 na 1,60)

BELGIJA 2

20.00 GENT U23 - BERŠOT 2 (sa 1,85 na 1,75)

ESTONIJA 1

18.30 LEVADIJA - PARNU 1 (sa 1,35 na 1,27)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud