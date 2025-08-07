TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

Ivan Dobrilović

07. 08. 2025. u 07:30

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог четвртка

FOTO: Tanjug/AP

KVALIFIKACIJE ZA LE

18.00 LINKOLN - NOA 2 (sa 1,85 na 1,75)

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

20.00 ZRINjSKI - BREIDABLIK 1 (sa 1,75 na 1,55)

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

KVALIFIKACIJE ZA LK

20.30 LUGANO - CELjE 1 (sa 1,70 na 1,58)

20.30 UNIV. KRAJOVA - TRNAVA 1 (sa 1,80 na 1,65)

21.00 RAKOV - MAKABI HAIFA 1 (sa 1,75 na 1,60)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju