KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
KVALIFIKACIJE ZA LE
18.00 LINKOLN - NOA 2 (sa 1,85 na 1,75)
20.00 ZRINjSKI - BREIDABLIK 1 (sa 1,75 na 1,55)
KVALIFIKACIJE ZA LK
20.30 LUGANO - CELjE 1 (sa 1,70 na 1,58)
20.30 UNIV. KRAJOVA - TRNAVA 1 (sa 1,80 na 1,65)
21.00 RAKOV - MAKABI HAIFA 1 (sa 1,75 na 1,60)
