OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Subota
17.00 Borac Čačak - Krka 1 (1,73)
19.00 Ilirija - Mega Basket 1 (1,70)
21.00 Budućnost - Bosna +165,5 (1,90)
Kvota: 5,59
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
AUSTRALIJAN OPEN: Hačanov ima nezgodnog rivala, Muzeti protiv Mahača...
23. 01. 2026. u 14:15
EVROLIGA: Predlozi za granice poena košarkaša
23. 01. 2026. u 09:20
VATERPOLO TIKET: "Delfini" plivaju ka finalu, Grci potapaju Mađare!
23. 01. 2026. u 08:28
"GROBARI" U ŠOKU, "DELIJE" U EUFORIJI! Zvezda prodaje fudbalera za toliko novca da može odmah da kupi CEO PRVI TIM PARTIZANA!
Malme i Crvena zvezda igraju utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a neposredno pred taj megdan - pojavile su se spektakularne vesti vezane za fudbalske transfere. I to u vidu potencijalnog rekorda, koji je takav da Zvezdine "delije" već mogu da počnu da slave, a Partizanovi "grobari" da se hvataju za glavu.
22. 01. 2026. u 19:38
A ŠVEĐANI - ZAPANjENI! Evo šta su "delije" upravo uradile na ulicama Malmea (FOTO)
Malme i Crvena zvezda igraju danas utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a pred taj megdan - bilo je na momente baš "živo" na ulicama pomenutog švedskog grada.
22. 01. 2026. u 17:53 >> 18:31
OVO NISU OČEKIVALI: Novak Đoković se obratio Hrvatima na ćirilici (FOTO)
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.
22. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)