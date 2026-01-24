TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

24. 01. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: KK Zadar/Zvonko Kucelin/ABA liga

Subota

17.00 Borac Čačak - Krka 1 (1,73)

19.00 Ilirija - Mega Basket 1 (1,70)

21.00 Budućnost - Bosna +165,5 (1,90)

Kvota: 5,59

