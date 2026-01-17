EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU: Srbija pruža dobar otpor Nemačkoj, Španci ruše Austrijance...
POČELO je Evropsko prvenstvo u rukometu koje se igra u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a mi smo za vas spremili nekoliko predloga.
Evropsko prvenstvo
18.00 Austrija - Španija 2 (1,40)
20.30 Srbija - Nemačka H1 4,5 (1,90)
20.30 Češka - Norveška +59,5 (1,90)
Kvota: 5,05
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
17. 01. 2026. u 09:42
MANČESTER "GORI": Kerikovo "vatreno krštenje" u velikom derbiju protiv Sitija
17. 01. 2026. u 07:20
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.
15. 01. 2026. u 14:34
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
Najnovije vesti vezane za Real Madrid su pomalo neverovatne.
15. 01. 2026. u 12:12
Komentari (0)