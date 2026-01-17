TIP ostali sportovi

EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU: Srbija pruža dobar otpor Nemačkoj, Španci ruše Austrijance...

Marko Milosavljević

17. 01. 2026. u 10:00

POČELO je Evropsko prvenstvo u rukometu koje se igra u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a mi smo za vas spremili nekoliko predloga.

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У РУКОМЕТУ: Србија пружа добар отпор Немачкој, Шпанци руше Аустријанце...

Foto: Profimedia

Evropsko prvenstvo

18.00 Austrija - Španija 2 (1,40)

20.30 Srbija - Nemačka H1 4,5 (1,90)

20.30 Češka - Norveška +59,5 (1,90)

Kvota: 5,05

