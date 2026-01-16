KO ĆE IMATI ŠUTERSKO VEČE? Brizuela će biti motivisan u derbiju, Antonio Blejkni ubacuje barem dve trojke...
ZA danas smo vam spremili još jedan interesantan tiket koji je sastavljen od granica ukupnog broja pogođenih trojki igrača.
Petak
18.45 Branku Badio +1,5 (1,80)
20.00 Antonio Blejkni +1,5 (1,55)
20.45 Dario Brizuela +1,5 (2,05)
Kvota: 5,72
