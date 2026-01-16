KAKO ĆE IZGLEDATI PARTIZAN NAKON NOVOG DEBAKLA? Crno-beli na nezgodnom gostovanju

KOŠARKAŠI Partizana će u zaostalom sedmom kolu ABA lige gostovati Igokei.

Crno-beli su doživeli još jednu katastrofu na evrosceni, propisno su se obrukali pred svojim navijačaima.

Poraženi su od Olimpijakosa rezultatom 66:104, grčki velikan je demonstrirao silu i tako pokazao ogromnu razliku u kvalitetu.

Dvejn Vašington i bruno Fernando su bili jedini dvocifreni su svom timu, kombinovano su ubacili 39 poena.

Sa druge strane, Igokea je prošle nedelje nakon velikog preokreta i dramatične završnice savladala Kluž.

Verujemo da će danas pružiti dobar otpot aktuelnom šampionu.

