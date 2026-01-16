TIP ostali sportovi

KAKO ĆE IZGLEDATI PARTIZAN NAKON NOVOG DEBAKLA? Crno-beli na nezgodnom gostovanju

Marko Milosavljević

16. 01. 2026. u 13:15

KOŠARKAŠI Partizana će u zaostalom sedmom kolu ABA lige gostovati Igokei.

КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ ПАРТИЗАН НАКОН НОВОГ ДЕБАКЛА? Црно-бели на незгодном гостовању

Foto: ABA liga/Filip Filipović

Crno-beli su doživeli još jednu katastrofu na evrosceni, propisno su se obrukali pred svojim navijačaima.

Poraženi su od Olimpijakosa rezultatom 66:104, grčki velikan je demonstrirao silu i tako pokazao ogromnu razliku u kvalitetu.

Dvejn Vašington i bruno Fernando su bili jedini dvocifreni su svom timu, kombinovano su  ubacili 39 poena.

Sa druge strane, Igokea je prošle nedelje nakon velikog preokreta i dramatične završnice savladala Kluž.

Verujemo da će danas pružiti dobar otpot aktuelnom šampionu.

NAŠ TIP: h1 11,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Opelo se obavlja i nad grešnicima, ali nad ovim ljudima nikako

"Opelo se obavlja i nad grešnicima, ali nad ovim ljudima nikako"