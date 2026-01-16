ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tipujemo najbolje utakmice današnjeg programa
DANAS se igra nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od istih.
Odbojka
13.00 Krasnojarsk - Orenburg 1 (1.25)
19.00 Spartak Subotica - Radnički Kragujevac ukupno poena prvi set +45.5 (1.75)
Ukupna kvota: 3.71
