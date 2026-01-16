TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tipujemo najbolje utakmice današnjeg programa

В.М.

16. 01. 2026. u 12:15

DANAS se igra nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od istih.

Foto: Profimedia

Odbojka

13.00 Krasnojarsk - Orenburg 1 (1.25)

17.30 Šlepsk Suvalki - Norvid Čestohova 1 (1.70)
19.00 Spartak Subotica - Radnički Kragujevac ukupno poena prvi set +45.5 (1.75)

Ukupna kvota: 3.71

