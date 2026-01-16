TIP ostali sportovi

ŠPANAC JE PODJEDNAKO DOBAR NA SVIM PODLOGAMA: NJegov protivnik je u dobroj formi

Marko Milosavljević

16. 01. 2026. u 07:32

ALEHANDRO Davidovič Fokina i Igo Imber će se sastati u polufinalu Adelejda.

FOTO: Tanjug/AP

Španac je neko ko igra podjednako dobro na svim podlogama, a njegova forma se uglavnom vidi na startu turnra.

Isti slučaj je i u Adelejdu, od početka se videlo da je u dobrom ritmu i zasluženo je u polufinalu.

Njegov današnji protivnik takođe igra dobro, do sada je eliminisao Atmana, Grikspora i Ševčenka.

Verujemo da će Fokina slaviti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,05)

