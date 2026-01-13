TIP ostali sportovi

VATERPOLO TIKET JE JUČE PROŠAO: Evo novih predloga sa Evropskog prvenstva

Marko Milosavljević

13. 01. 2026. u 08:09

TRENUTNO se u Srbiji igra Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a mi smo za vas spremili nove predloge.

Foto: Profimedia

Evropsko prvenstvo

12.30 Gruzija - Hrvatska -27,5 (1,88)

15.15 Slovenija - Grčka H2 17,5 (1,75)

20.30 Rumunija - Turska H2 -6,5 (1,87)

Kvota: 6,15

