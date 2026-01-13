VATERPOLO TIKET JE JUČE PROŠAO: Evo novih predloga sa Evropskog prvenstva
TRENUTNO se u Srbiji igra Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a mi smo za vas spremili nove predloge.
Evropsko prvenstvo
12.30 Gruzija - Hrvatska -27,5 (1,88)
15.15 Slovenija - Grčka H2 17,5 (1,75)
20.30 Rumunija - Turska H2 -6,5 (1,87)
Kvota: 6,15
Preporučujemo
LjUDI ŠOKIRANI SCENOM NA RTS-U: Umesto zastave Srbije - OVO! A evo kako je skandal objasnio Javni servis!
Srbija i Španija igraju veliki derbi 2. kola Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026 čiji je domaćin Beograd, ali pred taj meč još se ne smiruju strasti od onoga što se desilo na debiju "delfina" na ovom šampionatu, kada su igrali protiv Holandije.
12. 01. 2026. u 16:50
TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!
Najnovije vesti iz tenisa tiču se kraja jedne zapažene karijere.
12. 01. 2026. u 15:35
ODUŠEVILA RUSIJU: Ukrajinka posle finala javno ponizila Arinu, a kada su se reflektori ugasili Sabalenka je uradila - ovo
ARINA Sabalenka ne samo da je odbranila titulu na VTA turniru u Brizbejnu, već je tom prilikom beloruska teniserka oduševila i svoju zemlju, ali i Rusiju - sa čijim teniserkama i ona nastupa bez državnih obeležja otkako je počeo rat u Ukrajini, odnosno "Specijalna vojna operacija", kako to Ruska Federacija zove.
12. 01. 2026. u 16:25
