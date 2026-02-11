NOVE PRETNJE I OPASNOSTI ZA SRBIJU! Hitno saopštenje Ministarstva odbrane povodom sastanka Zagreba, Prištine i Tirane
HITNO oglašavanje srpskog Ministarstva odbrane nakon trilateralnog sastanka u Skadru.
Ministarstvo odbrane danas je najoštrije osudilo trilateralni sastanak predstavnika Albanije, Hrvatske i privremenih institucija samouprave u Prištini koji za cilj ima produbljivanje vojne saradnje i koordinacije, uključujući konkretne planove i aktivnosti bezbednosnog karaktera i ukazalo da ovaj vojni savez predstavlja faktor pritiska i bezbednosni izazov za Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji kao i pretnju miru u regionu.
- Ovakvo delovanje predstavlja otvoreno ignorisanje i grubo kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova. Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije, pod privremenom upravom UN, a KFOR jedina legitimna oružana formacija na teritoriji KiM, sa jasno definisanim mandatom - ukazuje se u saopštenju ministarstva.
Ministarstvo ističe da pokušaji da se kroz regionalne vojne aranžmane dodatno institucionalizuju i osnaže tzv. kosovske bezbednosne snage predstavljaju direktan udar na međunarodnopravni poredak i ozbiljnu pretnju miru i stabilnosti u regionu.
Ovakvi potezi imaju potencijal da proizvedu dugoročne bezbednosne posledice i destabilizuju prilike na Zapadnom Balkanu, upozorava se u saopštenju.
- Republika Srbija na ovaj vojni savez gleda kao na faktor pritiska i bezbednosni izazov za Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji. Naša država ostaje posvećena očuvanju mira, ali istovremeno jasno poručuje da neće dozvoliti ugrožavanje svojih vitalnih nacionalnih i odbrambenih interesa - poručuje se u saopštenju Ministarstva odbrane.
U Skadru se danas održava sastanak načelnika generalštabova oružanih anaga Albanije i Hrvatske i komandanta tzv. kosovskih bezbednosnih snaga, a načelnik generalštaba oružanih snaga Albanije Arben Kingdži naveo je da je fokus sastanka na produbljivanju vojne saradnje kroz konkretne planove.
Kingdži je u objavi na Fejsbuku naveo da je cilj sastanka jačanje vojnog angažovanja i koordinacije, u skladu sa sporazumom o saradnji u oblasti odbrane između Albanije, Hrvatske i Prištine.
U Zagrebu je 30. januara održan sastanak Hrvatske, Albanije i Prištine na nivou direktora za odbrambenu politiku i naoružanje.
Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta 2025. godine u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti.
Prema Rezoluciji 1244 SB UN, KFOR je jedina oružana sila na Kosovu i Metohiji.
Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.
(Tanjug)
