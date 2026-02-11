Svet

KINŽALI UDARILI NA LAVOV ISKANDERI NA HARKOV: Evo šta su bile mete napada ruskih raketa (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 02. 2026. u 16:17

RAKETE „kinžal“ pogodile su Lavovsku oblast tokom današnjeg raketnog napada ruskih snaga, prema informacijama koje su objavili ukrajinski analitički resursi i Telegram kanali.

КИНЖАЛИ УДАРИЛИ НА ЛАВОВ ИСКАНДЕРИ НА ХАРКОВ: Ево шта су биле мете напада руских ракета (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

U regionalnoj prestonici i njenoj okolini zabeleženo je više snažnih eksplozija, a prema dostupnim navodima, za napad su korišćene hipersonične rakete H-47M2 „kinžal“.

Oko 15:00 časova u Ukrajini je oglašena uzbuna za vazdušnu opasnost nakon poletanja ruskih presretača MiG-31K, platformi koje nose rakete „kinžal“. Ukrajinski analitički kanali naveli su da se nekoliko ruskih raketa kreće ka Lavovskoj oblasti. Ubrzo potom počeli su da stižu izveštaji o snažnim detonacijama, a zatim i o pogođenim ciljevima.

Prema ukrajinskim izvorima, jedna od raketa ciljala je trafostanicu naponskog nivoa 750 kV u Lavovskoj oblasti, objekat koji je i ranije bio meta napada. Trafostanice tog tipa imaju ključnu ulogu u balansiranju proizvodnih kapaciteta nuklearnih elektrana i u prenosu električne energije na velike udaljenosti, pa njihov gubitak može imati šire posledice po stabilnost energetskog sistema.

Druga meta bio je Lavovski državni zavod za popravku aviona. Reč je o preduzeću koje je, prema dostupnim informacijama, sprovodilo modernizaciju i remont borbenih aviona, uključujući F-16 i MiG-29 koje su Ukrajini donirale zapadne države. Aerodrom u okViru fabrike, kako se navodi, korišćen je i kao mesto za usputno dežurstvo borbenih aviona.

Prema ruskim obaveštajnim podacima, ovaj zavod je navodno bio uključen i u proizvodnju bespilotnih letelica srednjeg i dugog dometa, koje ukrajinske snage koriste za napade na ciljeve na teritoriji Rusije. Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene, ali su deo zvaničnog narativa o razlozima napada.

Dodatno, ruski izvori navode da su tri rakete „kinžal“ pogodile metu u blizini aerodroma u Lavovu. Prvo lansiranje u tom pravcu registrovano je u 14:42, a već dva minuta kasnije prijavljeno je još jedno lansiranje, ovog puta sa kursom ka Rivnu. U 14:47 stigli su prvi izveštaji o eksploziji u Lavovu. Dva minuta kasnije prijavljeno je novo lansiranje rakete na sličnoj putanji, a u 14:53 navodi se da se još jedna raketa približava Lavovu. Ubrzo potom zabeležena je nova detonacija.

Foto printskin Iks

Ukrajinski Telegram kanali i mediji objavili su različite verzije događaja. Prema njihovim tvrdnjama, od tri hipersonične rakete lansirane ka Lavovu jedna je pala oko 50 kilometara pre grada, druga je „nestala“ iznad Kijevske oblasti, dok sudbina treće nije bila jasna u trenutku objava. Ipak, stanovnik Železnodorožnog okruga u Lavovu naveo je na društvenim mrežama da su se zidovi u tom delu grada zatresli upravo u trenutku kada je jedna raketa „nestala“, što sugeriše da je detonacija ipak zabeležena u urbanom području.

Paralelno sa događajima u Lavovskoj oblasti, eksplozije su prijavljene i u Harkovskoj oblasti, u blizini Čugujeva. Prema preliminarnim informacijama, tamo je korišćena balistička raketa „Iskander-M“.

Foto: Profimedia

Ukrajinske vlasti, prema dostupnim podacima, očekuju mogućnost još jednog masovnog raketnog udara usmerenog na energetsku infrastrukturu zapadne Ukrajine. U kontekstu ranijih napada na trafostanice visokog napona i objekte od strateškog značaja, aktuelni udari se uklapaju u obrazac ciljanih napada na ključne elemente energetske i vojne infrastrukture.

Napad hipersoničnim sistemom „kinžal“, koji se lansira sa aviona MiG-31K i sposoban je da leti velikom brzinom i na značajnoj udaljenosti, dodatno naglašava tehnološku dimenziju sukoba, u kojem obe strane pokušavaju da kombinuju precizno navođene projektile, bespilotne sisteme i udare po kritičnoj infrastrukturi.

oruzjeonline.com

