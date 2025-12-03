U DOBROJ SU FORMI: Orlando je vezao tri pobede
KOŠARKAŠI Orlanda će u noći između srede i četvrtka ugostiti San Antonio.
"Magični" igraju dobru košarku u poslednje vreme, u prethodnih sedam kola pretrpeli su samo jedan poraz.
Trenutno imaju niz od tri pobede, u prošlom kolu savladali su Čikago rezultatom 125:120.
Dezmont Bejn je ponovo blistao, Amerikanac je za 34 minuta na terenu ubacio 37 poena, podelio 5 asistencija i uhvatio šest lopti. Pratio ga je Franc Vagner koji je dodao 25.
Florišani trentni zauzimaju petu poziciju u istočnoj konferenciji sa skorom od 13 pobeda i 8 poraza.
Verujemo da će danas slaviti na svom terenu.
NAŠ TIP: Orlando - San Antonio H1 -5,5 (kvota 1,60)
