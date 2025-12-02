TIP ostali sportovi

PREDLOZI ZA GRANICE POENA KOŠARKAŠA: Braun i Pričard predvode Boston, Karl-Entoni Tauns prebacuje granicu...

Marko Milosavljević

02. 12. 2025. u 14:20

DANAS smo za vas spremili još tri predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГРАНИЦЕ ПОЕНА КОШАРКАША: Браун и Причард предводе Бостон, Карл-Ентони Таунс пребацује границу...

FOTO: Tanjug/AP/Steven Senne

NBA

2.00 Pejton Pričard +16,5 (1,86)

2.00 Džejlen Braun +27,5 (1,89)

2.00 Karl-Entoni Tauns +22,5 (1,90)

Kvota: 6,68

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu