PREDLOZI ZA GRANICE POENA KOŠARKAŠA: Braun i Pričard predvode Boston, Karl-Entoni Tauns prebacuje granicu...
DANAS smo za vas spremili još tri predloga.
NBA
2.00 Pejton Pričard +16,5 (1,86)
2.00 Džejlen Braun +27,5 (1,89)
2.00 Karl-Entoni Tauns +22,5 (1,90)
Kvota: 6,68
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PREKINULI SU CRNU SERIJU: Timbervulvsi ponovo hvataju ritam
02. 12. 2025. u 14:14
SPARSI SU SLAVILI U PRETHODNOM DUELU: Memfis gostuje San Antoniju
02. 12. 2025. u 10:52
NjUOJRČANI STIŽU U BOSTON: Seltiksi na teškom zadatku
02. 12. 2025. u 10:39
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
02. 12. 2025. u 08:15
"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.
02. 12. 2025. u 19:33
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.
02. 12. 2025. u 14:58
VANREDNO OBRAĆANjE KK PARTIZAN! Došlo je do imenovanja...
Najnovije vesti iz KK Partizan željno su čekali svi "grobari".
02. 12. 2025. u 17:57
Komentari (0)