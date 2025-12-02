KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i košarke.
Utorak
17.00 Alba Blaj - Vakifbank ukupno setova 3 (1,43)
2.00 Nju Orleans pelikans - Minesota timbervulvs hendikep poena 2 (5,5) (1,55)
2.00 San Antonio spars - Memfis grizlis 1 (1,50)
Ukupna kvota: 5,98
