KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša
DANAS se igraju mečei kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a mi smo za vas spremili tri predloga.
Ponedeljak
19.00 Gregor Glas +16,5 (1,85)
20.00 Mario Hezonja +22,5 (1,85)
20.20 Arturs Kuruks +11,5 (1,85)
Kvota: 6,33
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
01. 12. 2025. u 12:30
"MAGIČNI" IGRAJU U DOBROM RITMU: Bulsi su vezali tri poraza
01. 12. 2025. u 09:10
SRBIN JE POMERIO SVE GRANICE: Nikola Jokić igra bez promašaja!
01. 12. 2025. u 08:50
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
FK CRVENA ZVEZDA SLAVI! Najbolji mladi vezni fudbaler sveta - na Marakani!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda obradovale su sve "delije".
01. 12. 2025. u 17:03
"DOVEDITE MI SRBINA!" Žoze Murinjo ima jedan zahtev
IZGLEDA da Žoze Murinjo ne može bez srpskih fudbalera. Portugalac bi od naredne sezone morao da sarađuje sa reprezentativcem naše zemlje.
01. 12. 2025. u 18:00
Komentari (0)