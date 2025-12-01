TIP ostali sportovi

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

01. 12. 2025. u 14:20

DANAS se igraju mečei kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a mi smo za vas spremili tri predloga.

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА МУНДОБАСКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

Foto: Profimedia

Ponedeljak

19.00 Gregor Glas +16,5 (1,85)

20.00 Mario Hezonja +22,5 (1,85)

20.20 Arturs Kuruks +11,5 (1,85)

Kvota: 6,33

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ODUŠEVLJENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor

RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor