POKAZUJE SVOJU KLASU: Maestralni Buker je razlog za iznenađujući dobre igre Sansa

ZAHVALjUJUĆI impresivnim igrama Devina Bukera Finiks sansi izgledaju veoma solidno ove godine, a novo dominantno izdanje nekadašnjeg studenta Kenatija očekujemo večeras protiv Lejkersa u "Kripto.kom areni" (4.00).

Foto: Profimedia

Nije uspeo eksperiment Finiksa sa "velikom trojkom" koju su činili Buker, Durent i Bil. Prve godine su dogurali do druge runde plej-ofa, druge su eliminsani na njegovom startu, dok prošle nisu ni učestvovali u doigravanju.

Uprava je odlučila da je vreme za promenu, ekipu su napustili Durent i Bil i budćnost franšize iz Arizone zavisi od Devina Bukera oko koga će se graditi igra čete Džordana Ota.

Za sada to izgleda solidno, nije se mnogo očekivalo od njih, ali nakon 21. odigrane utakmica imaju skor 12-9 i sedmi su na tabeli Zapadne konferencije koja je ove godine veoma jaka.

Glavni razlog za to je pomenuti Buker koji je stavio franšizu na svoja leđa i pruža odlične partije.

U proseku postiže 25.7 poena, deli 6.9 asistencija, a solidan je i na skoku sa 4.4 uhvaćene lopte po utakmici.

Poznato je da Lejkersi imaju problema sa čuvanjem protivničkih bekova, Dončić i Rivs nisu dobri defanzivnci, a i košarkaši često imaju motiv više da se dokažu protiv "jezerdžija" u Los Anđelesu, Buker nije izuzetak.

NAŠ TIP: Devin Buker +25,5 (kvota 1,85)

