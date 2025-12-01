NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića

SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Dalasa koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.

FOTO: Tanjug/AP

Denver ove godine ima tim za titulu, za razliku od prethodnih rotacija je znatno šira, dovedeno je par dobrih šutera i može se reći da su uz Oklahomu, Nagetsi glavni favoriti za Leri O'Brajen trofej.

Naravno, glavni igrači i onaj oko čega se sve vrti u igri Denvera je najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić, koji je u svom prepoznatljivom dominantnom stilu otvorio sezonu.

Ostvario je čak deset tripl-dablova do sada, ubedljivo najviše od svih igrača u NBA ligi, a na putu je da nadmaši svoj prošlosezonski rekord kada ih je imao 34.

Na taj način pokazuje zašto je najbolji igrač na planeti, a ukoliko ovako nastavi i Nagetsi budu imali odličan skor mogao bi osvojiti svog četvrtog MVP-a.

Večerašnji rival Denvera biće Dalas maveriksi kojima se samo ređaju problemi od starta sezone, vratio im se Entoni Dejvis što znači da bi trebali biti konkurentniji, ali popularna Obrva je kroz svoju karijeru često dobijala košarkaške lekcije od Jokića, pogotovo u plej-ofu i jednu takvu očekujemo i večeras.

NAŠ TIP: Nikola Jokić ostvaruje tripl-dabl (kvota 1,75)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć