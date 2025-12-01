NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Dalasa koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.
Denver ove godine ima tim za titulu, za razliku od prethodnih rotacija je znatno šira, dovedeno je par dobrih šutera i može se reći da su uz Oklahomu, Nagetsi glavni favoriti za Leri O'Brajen trofej.
Naravno, glavni igrači i onaj oko čega se sve vrti u igri Denvera je najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić, koji je u svom prepoznatljivom dominantnom stilu otvorio sezonu.
Ostvario je čak deset tripl-dablova do sada, ubedljivo najviše od svih igrača u NBA ligi, a na putu je da nadmaši svoj prošlosezonski rekord kada ih je imao 34.
Na taj način pokazuje zašto je najbolji igrač na planeti, a ukoliko ovako nastavi i Nagetsi budu imali odličan skor mogao bi osvojiti svog četvrtog MVP-a.
Večerašnji rival Denvera biće Dalas maveriksi kojima se samo ređaju problemi od starta sezone, vratio im se Entoni Dejvis što znači da bi trebali biti konkurentniji, ali popularna Obrva je kroz svoju karijeru često dobijala košarkaške lekcije od Jokića, pogotovo u plej-ofu i jednu takvu očekujemo i večeras.
NAŠ TIP: Nikola Jokić ostvaruje tripl-dabl (kvota 1,75)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
01. 12. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
01. 12. 2025. u 07:40
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
01. 12. 2025. u 12:00
SRBIN JE POMERIO SVE GRANICE: Nikola Jokić igra bez promašaja!
01. 12. 2025. u 08:50
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
FK CRVENA ZVEZDA SLAVI! Najbolji mladi vezni fudbaler sveta - na Marakani!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda obradovale su sve "delije".
01. 12. 2025. u 17:03
"DOVEDITE MI SRBINA!" Žoze Murinjo ima jedan zahtev
IZGLEDA da Žoze Murinjo ne može bez srpskih fudbalera. Portugalac bi od naredne sezone morao da sarađuje sa reprezentativcem naše zemlje.
01. 12. 2025. u 18:00
Komentari (0)