KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

01. 12. 2025. u 10:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, košarke i američkog fudbala.

Foto: Profimedia

Ponedeljak

17.30 Jastšembski - Norvid Čestohova ukupno poena +179,5 (1,75)

1.00 Detroit pistons - Atlanta hoks hendikep poena 1 (-5,5) (1,50)
2.15 Nju Ingleng patriotsi - Njujork džajantsi ukupno poena +44,5 (1,75)
3.00 Denver nagets - Dalas maveriks hendikep poena 1 (-6,5) (1,50)

Ukupna kvota: 7,21

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

